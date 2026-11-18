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Madrid, 18 nov (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la vacante del Defensor del Pueblo que deja Ángel Gabilondo tras expirar el plazo de cinco años que dura el mandato, y que asume en funciones la hasta ahora adjunta primera de la institución, Teresa Jiménez Becerril.

Según la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados se declara vacante el cargo para el que Gabilondo fue designado el 16 de noviembre de 2021.

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En consecuencia, y según recoge el BOE, y en tanto no procedan las Cortes Generales a la designación del nuevo Defensor del Pueblo, desempeñarán sus funciones, interinamente, en su propio orden, los Adjuntos al Defensor del Pueblo.

Gabilondo ha dirigido la institución durante los últimos cinco años, tras obtener el apoyo del Parlamento que debe adoptarse por una mayoría de tres quintos.

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La hasta ahora adjunta primera de la institución, que desde hoy es la nueva defensora en funciones, tal y como establece la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, nació en Sevilla, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido eurodiputada por el Partido Popular (2009-2019).

En 2019, y hasta su nombramiento como adjunta primera del Defensor del Pueblo, fue diputada por Sevilla en el Congreso. Teresa Jiménez-Becerril preside la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril. EFE

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