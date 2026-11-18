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Redacción deportes, 18 nov (EFE).- El Barça se situó segundo en la clasificación del Torneo Apertura de la Liga Prime después de superar al Córdoba Patrimonio de la Humanidad por 5-1 en el Palau Blaugrana, en el encuentro adelantado de la novena jornada. El conjunto azulgrana sumó tres puntos que le permiten colocarse a cuatro del líder, el Illes Balears Palma Futsal, que se encuentra disputando la Copa Intercontinental.

El equipo cordobés ofreció resistencia durante la primera mitad y llegó a adelantarse en el marcador con un tanto de Palacio, que desvió un disparo de Víctor Areales a ocho minutos del descanso (0-1). El Barça encontró la igualada por medio de Higor, que culminó una acción con Eric Martel para establecer el 1-1 antes del intermedio.

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Tras la reanudación, el conjunto de Javi Rodríguez elevó su intensidad y encontró mayor eficacia ante la portería rival. Catela, con un disparo a la escuadra, completó la remontada (2-1) y Alvarito amplió la diferencia poco después con un gol en propia meta (3-1) y el Córdoba acusó el esfuerzo y tuvo dificultades para contener el ataque local.

Touré, con una acción individual, anotó el cuarto tanto azulgrana a ocho minutos del final (4-1), mientras que Sergio González aprovechó una recuperación ante el juego de cinco de los andaluces para establecer el definitivo 5-1. El Barça recuperó así la segunda posición y afrontará los octavos de final de la Liga de Campeones con una victoria que refuerza sus aspiraciones en la competición doméstica. EFE

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