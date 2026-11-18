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Barcelona, 18 nov (EFE).- El Barça ha anunciado este miércoles el fichaje hasta final de temporada del base internacional francés Killian Hayes, de 25 años y 1,95 metros, para reforzar el juego exterior ante las bajas de Umoja Gibson y Kevin Punter para las próximas semanas.

Nacido en Estados Unidos, Hayes inició su carrera en el Cholet francés y el Ratiopharm Ulm alemán antes de ser elegido en la séptima posición del 'draft' de la NBA de 2020 por los Detroit Pistons, donde disputó cuatro temporadas antes de ser cortado.

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El internacional francés jugó las últimas dos campañas a caballo entre la NBA y la G-League, la liga de desarrollo de la NBA. Militó en los Brooklyn Nets y su equipo asociado, Long Island Nets; en los Cleveland Charge, vinculado a los Cavaliers; y terminó el curso pasado en los Sacramento Kings, que rechazaron quedárselo este verano. EFE