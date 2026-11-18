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Madrid, 18 nov (EFE).- El Eibar, el Alavés y el Valencia accedieron este miércoles a los octavos de final de la Copa de la Reina de fútbol tras superar respectivamente a Levante y Cacereño, de Primera RFEF, y al Samper, de Segunda RFEF.

El Eibar se impuso 0-1 en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva del Levante, de Primera RFEF, en Buñol (Valencia), con el solitario gol en el minuto 65 de Adela Rico.

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Más difícil lo tuvo en el Estadio Manuel Sánchez Delgado el Alavés, que tuvo que sólo pudo eliminar al Cacereño, también de Primera RFEF, en la tanda de penaltis (2-4) y tras acabar los 90 minutos con empate 1-1 con goles de Sara Carrillo (min.39) para las locales y la inglesa Sarah Brasero-Carreira (min.48) para el cuadro vitoriano.

También firmó el pase el Valencia, en su caso al ganar 0-3 al modesto CD Samper, de Segunda RFEF, con goles de Teresa Morato (min.15) y Esther Gómez (min.48 y 54) en el Estadio Municipal El Olivo de Coslada (Madrid).

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Este jueves se juegan los encuentros Argual-Madrid CFF y Celta-Espanyol. El 25 de noviembre se completa la tercera ronda con el Sporting Huelva-Levante Badalona.

El lunes se sortean los cruces de los octavos de final del torneo. EFE