Guardar

Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 18 nov (EFE).- Para Eduard Fernández (Barcelona, 1964), la paternidad "consiste en conseguir cortar de cara a tus hijos alguna de esas herencias familiares chungas que traemos", ha asegurado el actor a EFE en una entrevista sobre la película 'El mal padre', de Roberto Bueso, donde interpreta un personaje excesivo, tan carismático como odioso.

PUBLICIDAD

El tercer largometraje del director valenciano -tras 'La banda' (2019) y 'Llenos de gracia' (2022)- se estrena este viernes en cines con una nominación para Fernández a los Premios Forqué, que sumaría a sus cuatro goyas ('Marco', 'Mientras dure la guerra', 'En la ciudad', 'Fausto 5.0') o su Concha de Plata ('El hombre de las mil caras').

Acompañan al galardonado actor en este drama con mucho humor negro, que concursó en el pasado Festival de San Sebastián, Adam Jezierski ('Los Farad'), Francesco Carril ('Tres adioses') y Meritxell Calvo ('El cuerpo en llamas'), en el papel de unos hijos heridos que, muchos años después de haber sido abandonados, aceptan volver a la casa familiar en la playa para pasar unas navidades.

PUBLICIDAD

Su padre es el célebre escritor y académico Santiago Balmes, una de esas personas "que ocupa todo el espacio y le da igual el resto" y que transita "entre el rechazo que produce y las ganas de seguir viendo esas animaladas que ahora va a contar", remarca Eduard Fernández sobre su salvaje personaje.

Pero el egocentrismo y necesidad de reconocimiento exterior que le caracterizan, reflexiona, en realidad significan que "algún hueco tiene muy grande este hombre que cubrir", tras dejar muchas heridas por el camino.

PUBLICIDAD

"Yo creo que la paternidad se trata de cortar esos hilos familiares chungos, esas herencias, de cara a tu hijo o tu hija", añade en este contexto el intérprete, padre de la también actriz Greta Fernández.

A su juicio, el mayor logro de esta película "es transitar en un filo, en el que era fácil pasarse, donde hay un humor con una cierta inteligencia y un poco incorrecto", explica Fernández, que pone como ejemplo la escena en la que uno de sus hijos le pide consejo porque va a tener un bebé, y él le responde que en realidad él mismo no quería tener hijos porque le interesaba más "leer, follar y viajar".

PUBLICIDAD

Es precisamente en la mirada de este hijo, que interpreta Jezierski, en la que ha entrado el director y guionista Roberto Bueso. "Está próximo a ser padre y está aterrorizado porque el ejemplo que tiene de paternidad quizá no sea el más ejemplar", remarca el cineasta, que ha escrito la película junto a Óscar Díaz Cruz, con el que también formó tándem en 'Llenos de gracia'.

Otra escena paradigmática es cuando Balmes es descubierto bajo los efectos de las drogas, un momento "terrible" en el que sin embargo "la gente se ríe", remarca Eduard Fernández. "Son esas risas que salen y dices: 'Hostia, me acabo de reír de esto que no me hace ninguna gracia'. En la vida ocurren estas cosas y creo que es bueno que el cine las refleje también", asevera.

PUBLICIDAD

Una faceta del personaje que responde a la fascinación de Bueso por el filósofo y ensayista Antonio Escohotado, autor de 'Historia general de las drogas'.

"Él era un firme defensor de que el problema con la droga es la dosis y el contexto y él mismo era heroinómano", recuerda el director, que también ha atendido al hecho de que "cuando alguien empieza a sentir dolor y que se acerca hacia el final del río, empieza a consumirlas". "Lo hemos hecho sin juzgar, porque yo personalmente lo entiendo bastante", añade Bueso.

PUBLICIDAD

En todo caso, para Eduard Fernández, "la película no pretende ser ninguna tesis sobre nada. Todos tenemos familia -y te toca en un lugar o en otro- y es más fácil ver una familia un poco más lejana cuando es un tema tan íntimo que todos conocemos y que provoca tantas cosas bonitas como dolores". EFE

(foto)(vídeo)