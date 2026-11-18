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Las Palmas de Gran Canaria, 18 nov (EFE).- El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha sancionado este miércoles con un partido a Nicholas Opoku, defensa de la UD Las Palmas, y no ha estimado el recurso del Real Sporting de Gijón por Álex Corredera, quien será baja ante el equipo amarillo el próximo domingo.

Opoku fue expulsado en la visita al Granada CF a los 104 segundos de entrar al césped del Estadio Nuevo Los Cármenes, el día que debutaba en LaLiga Hypermotion, y ha sido suspendido durante un encuentro "por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo", tras una dura entrada al nigeriano Chinaza Okonyia.

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Por otra parte, Disclipina ha rechazado el escrito de alegaciones presentado por el Sporting por su futbolista Álex Corredera, expulsado por dos tarjetas amarillas en la visita a la Real Sociedad B, por lo que el centrocampista catalán no podrá enfrentarse el próximo domingo al conjunto grancanario, que hace algunas temporadas estuvo interesado en su fichaje. EFE

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