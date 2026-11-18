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Madrid, 18 nov (EFE).- Dos cifras claves marcan la actividad electoral del candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, hasta el sexto día oficial de la campaña del 29N que se cumple este miércoles: el 36 y el 37.

El primero representa las ciudades que ha visitado desde que el 11 de octubre iniciase su recorrido por España, apenas seis días después de la convocatoria de los comicios; y el segundo, los 37 días que han pasado desde entonces.

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Casi una ciudad diaria, aunque en ocasiones han sido dos en una misma jornada, lo que le ha permitido dedicarse algún pequeño respiro en el camino, como el que ha decidido tomarse hoy.

Estas cifras revelan que es el candidato que ha desplegado una mayor y más intensa actividad antes y después del comienzo formal de la campaña electoral.

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También demuestran dónde entiende Vox que radica el motivo de su crecimiento: la presencia constante en la calle, principalmente de su líder.

La formación está emulando en estas elecciones la misma estrategia de desarrolló en los comicios de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía celebrados en el último año: actos públicos y mítines en espacios abiertos con el presidente del partido como gran protagonista.

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Un protagonismo que cede en los pocos días que hace una pausa al resto de miembros de la cúpula del partido y portavoces sectoriales, quienes en segundo plano están desarrollando también una intensa campaña.

Con la ausencia del líder, son en jornadas como ésta en las que el foco se dirige hacia ellos. En total, tienen agendados para hoy más de una decena de actos, a los que se suman los cuadros autonómicos y provinciales en sus territorios.

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Abascal retomará los suyos este jueves haciendo nuevamente doblete, con declaraciones a los medios de comunicación en Benavente (Zamora) por la mañana, y mitin en Gijón por la tarde, poco antes del cara a cara televisivo entre el presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. EFE