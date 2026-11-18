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Madrid, 18 nov (EFE).- Frente Amplio pelea con PP y Vox para lograr el último escaño en siete circunscripciones, entre ellas Asturias, un lugar que la candidata de la coalición, Ada Colau, visita este miércoles para intentar revalidar el representante que consiguió Sumar en las elecciones generales de 2023.

En concreto, en Asturias, Sevilla y Madrid Frente Amplio está en disputa con el PP por el último escaño, y en Las Palmas, Castellón, Alicante y Córdoba el rival directo para esta plaza es Vox, según señalan fuentes de la coalición de izquierdas, que toman como referencia los datos del CIS preelectoral.

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En concreto, en Asturias hay siete escaños en juego, de los cuales tres fueron a parar al PP en los anteriores comicios, dos al PSOE, uno a Vox y otro a Sumar, predecesora de Frente Amplio.

Mantener este escaño es uno de los objetivos de la campaña de esta candidatura, ya que el CIS no lo da por seguro, al estar a 0,2 puntos del PP, y de ahí que Colau celebre en Gijón uno de los pocos actos de campaña previstos fuera de Madrid y Barcelona.

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Además de poner el foco en estas dos grandes plazas, que son las que más escaños reparten en las elecciones generales, y de las provincias ya mencionadas en la disputa de escaños con PP y Vox, Frente Amplio tiene entre sus prioridades A Coruña, Baleares, Granada, Málaga, Navarra, Bizkaia, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona y Zaragoza.

Pero en la campaña los de Colau van a centrarse sobre todo en el escaño que baila en provincias medianas de entre siete y ocho diputados, como por ejemplo Asturias, Baleares, A Coruña o Las Palmas, lugares donde Sumar obtuvo un representante en 2023.

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Otro lugar en el que también aspiran a revalidar escaño es Zaragoza, donde lo ven más factible por el empuje de la Chunta Aragonesista, el partido que lidera allí la gran coalición de izquierdas de la que forma parte Frente Amplio.

Por su parte, Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana son los únicos territorios en los que hubo acuerdo entre Frente Amplio y Podemos para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre junto a otros partidos territoriales.

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Y Frente Amplio es especialmente optimista en la Comunidad Valenciana, donde da por hecho que logrará representación gracias al empuje de Compromís, que lidera allí la candidatura.

Andalucía, Galicia y el País Vasco son territorios en los que la batalla electoral se presenta más complicada para Frente Amplio por la competencia con Adelante Andalucía, BNG y Bildu, respectivamente.

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En cualquier caso, el objetivo de Frente Amplio para el 29N es crecer hasta el 10 % de los votos, lo que aseguran que permitiría una multiplicación de escaños y haría más factible revalidar un gobierno de coalición con el PSOE.

Por su parte, la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, sigue centrando su campaña en Madrid. EFE