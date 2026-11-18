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Huelva, 18 nov (EFE). La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por un delito de contrabando y un delito contra la seguridad colectiva tras interceptar una narcolancha en la desembocadura del río Guadiana cargada con 9.100 litros de combustible cuyo destino era el suministro a embarcaciones usadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Los hechos ocurrieron a primera hora de ayer cuando a través del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) se avistó una embarcación con rumbo mar abierto, de las que comúnmente son utilizadas por las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, ha informado la Guardia Civil en una nota.

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En ese instante la Central 062 de la Comandancia de Huelva coordinó un operativo para su interceptación, desde el agua con la participación del Servicio Marítimo Provincial y desde tierra con las unidades de Seguridad Ciudadana.

Cuando la patrullera se desplazaba al lugar, se cruzó con un buque de la Armada Española, solicitando colaboración de apoyo preventivo ante la posible presencia de embarcaciones ilícitas en el interior del cauce.

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Una vez adentrado en el río, los agentes de la Guardia Civil se cruzaron de frente con una narcolancha que, al percatarse de la presencia policial emprendieron la huida con maniobras evasivas que ponían en grave peligro tanto la integridad física de su propia tripulación como la de otras embarcaciones y los agentes actuantes.

Tras un intenso seguimiento, los agentes del Servicio Marítimo interceptaron la embarcación antes de salir a mar abierto y procedieron a su abordaje, consiguiendo la detención de los cuatro componentes de la tripulación.

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Durante la inspección de la semirrígida comprobaron que trasportaban 364 garrafas cargadas con más de 9.000 litros de combustible, preparadas para suministrar gasolina a otras embarcaciones.

Este sistema de abastecimiento, conocido como petaqueo, constituye una actividad fundamental para la logística de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, ya que permite suministrar combustible a las narcolanchas que permanecen en alta mar y que necesitan grandes cantidades de carburante para desarrollar su actividad y prolongar sus desplazamientos.

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A los detenidos se les imputan delitos contra la seguridad colectiva, al tratarse de una actividad que, además de estar vinculada al apoyo logístico del narcotráfico, puede generar importantes riesgos para la seguridad de las personas y los bienes.

Las diligencias instruidas, así como las personas detenidas, el carburante intervenido y la embarcación de alta velocidad quedarán a disposición de la Autoridad Judicial que entiende de la causa. EFE

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(foto) (vídeo)