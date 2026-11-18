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Santander, 18 nov (EFE).- La Audiencia de Cantabria ha condenado a siete años y siete meses de prisión a un hombre que a lo largo de doce años grabó y fotografió a menores desnudos que se encontraban en la playa.

El condenado almacenó más de 1.700 fotografías y vídeos en su ordenador para uso personal, un contenido que tenía a disposición de terceros con un programa de intercambio de archivos.

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Además, guardaba imágenes de menores desnudos creadas con inteligencia artificial que había descargado de internet y que asimismo se encontraban a disposición de los internautas.

En una sentencia recientemente notificada, que no es firme porque contra cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Audiencia Provincial le considera autor de un delito continuado de elaboración de pornografía infantil y de otro delito de posesión de pornografía infantil.

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Además de la pena de prisión, el tribunal le inhabilita para ejercer la patria potestad, la tutela, la curatela, la guarda o el acogimiento durante un periodo de once años, y para cualquier actividad que conlleve contacto con menores durante quince.

Según los hechos probados en la sentencia, el condenado acudía de forma reiterada a las playas de Santander con distintas cámaras fotográficas de su propiedad, al menos desde el año 2012 y hasta 2024, que fue cuando fue detenido.

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Allí, "con intención libidinosa y utilizando el zoom de las cámaras", tomó más de 1.700 fotografías y vídeos a menores de 16 años mientras se hallaban desnudos en la playa, duchándose, cambiándose, bañándose o jugando, ajenos a su presencia.

Una vez en su casa, almacenaba los vídeos y las fotografías en discos duros de su ordenador o externos para su propio uso.

"También guardaba en su ordenador, con la misma finalidad, fotografías en las que se representaba de forma hiperrealista y confundible con la realidad a menores de edad desnudos posando en forma provocativa, creadas mediante inteligencia artificial y descargadas de internet por él mismo", añade la sentencia.

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Además, en su ordenador tenía instalado un programa para compartir archivos configurado a máxima velocidad y con la función para intentar ocultar las comunicaciones que hacía.

El condenado fue descubierto en el verano de 2024 en los Jardines de Piquío de Santander fotografiando y grabando a niños que se encontraban en las playas del Sardinero.

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Una persona que se dio cuenta de lo que estaba haciendo avisó a la Policía.

El acusado fue consciente de ello, se fue del lugar y se subió a un autobús, en el que minutos después fue interceptado por los agentes, que le encontraron tratando de borrar las imágenes.

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La Audiencia descarta considerar la atenuante de alteración psíquica planteada por la defensa del acusado. EFE