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Las Palmas de Gran Canaria, 18 nov (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha abogado este miércoles ante la Comisión de Islas de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítima (CRPM) por una misión europea en El Hierro y la elaboración de un plan de contingencia a seis meses vista ante la presión migratoria.

En un comunicado, el Ejecutivo autonómico ha explicado que, durante su intervención telemática en este foro europeo, el presidente canario ha defendido una respuesta comunitaria sostenida al fenómeno migratorio, acorde con la condición del archipiélago como frontera exterior de la UE.

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En ese sentido, Clavijo ha dicho que la Unión Europea debe aportar "recursos y medidas concretas" para territorios como El Hierro, que en estas últimas semanas está afrontando una situación compleja ante la llegada de miles de migrantes.

En este contexto, ha planteado aplicar de forma efectiva el mecanismo de solidaridad del Pacto Europeo de Migración y Asilo, con reubicaciones de solicitantes de protección internacional, financiación para reforzar la acogida y la atención humanitaria y mayor apoyo operativo de Frontex, la Agencia Europea de Asilo y Europol.

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Además, el presidente ha reclamado una misión europea a El Hierro y un plan de contingencia para los próximos meses, al tiempo que ha defendido reforzar la cooperación con Senegal, Mauritania, Marruecos y Gambia. EFE