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Madrid, 18 nov (EFE).- CCOO ha anunciado que mantiene la convocatoria de huelga de conductores profesionales, tanto de mercancías como de viajeros, para el 23 y 24 de diciembre después de que la sesión de mediación previa celebrada este miércoles haya finalizado sin acuerdo con el Ministerio y la patronal.

Según ha informado CCOO en un comunicado, los intentos de mediación de este miércoles con el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) no han prosperado porque no ha habido representación del Ministerio de Seguridad Social en esa cita, a la que tampoco ha asistido UGT.

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Comisiones Obreras ha instado al Ministerio de Seguridad Social a publicar los informes de la comisión de evaluación antes del 20 de diciembre.

CCOO ha insistido en que el Ministerio de Seguridad Social es el organismo encargado de emitir los informes de la comisión de evaluación para aplicar los coeficientes reductores que permitirán a los conductores jubilarse anticipadamente sin penalización económica, a través de la dirección general de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS).

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La dirección ha informado que la comisión de evaluación se convocará "en las próximas semanas", a pesar de la exigencia de Comisiones para que se finalicen los expedientes administrativos dentro del plazo de un mes, y antes de que cesen los miembros de la DGOSS o la entrada de un nuevo Gobierno.

Según el sindicato, tampoco ha sido posible cerrar un acuerdo con las patronales del transporte, a las que CCOO ha solicitado colaborar en la emisión de los informes, en la aprobación de un futuro Real Decreto y en la aceptación de la jubilación parcial voluntaria para los trabajadores mediante contratos de relevo.

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CCOO mantendrá por tanto el paro de diciembre, que incluirá al transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros, además de la concentración convocada para la mañana del 26 de noviembre frente a la sede de la DGOSS en Madrid, también anunciada este lunes. EFE