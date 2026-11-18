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Madrid, 18 nov (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que el Gobierno todavía puede aprobar la prestación universal por hijo, ya que "quedan dos Consejos de Ministros" antes de que se celebren las elecciones y que depende del PSOE que salga adelante.

El ministro ha añadido, en declaraciones a los medios antes de su intervención en el foro 'Metafuturo', que suscribía las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que indicó que van a gobernar "hasta el último momento porque hay muchas cosas importantes que hay que hacer".

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"Ninguna es más importante que una prestación universal por crianza o que el registro horario, porque en España cada semana hay dos millones y medio de horas extra que no se pagan", ha señalado el también candidato del Frente Amplio a las elecciones generales.

En ese sentido, ha afirmado que esas horas extra son "trabajo gratuito y confiscado que le están robando a las clases trabajadoras sin pagarles".

"Hace tres años que (el Partido Socialista) tiene sobre la mesa estas propuestas que hemos elaborado nosotros, y a ellas se han opuesto durante toda la legislatura, pero ahora hemos visto con mucha alegría que las han incluido en su programa electoral", ha recalcado Bustinduy.

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El ministro ha agregado que esta decisión "quiere decir evidentemente que ya no tienen argumentos en contra y que les parece una buena idea" y que "depende de ellos" que se apruebe en las próximas reuniones del Consejo de Ministros.

"Sería complicado de entender que pongan en el programa electoral propuestas que están sobre la mesa, que se pueden aprobar ya, que tendrán un impacto enorme para el bienestar de las clases trabajadoras en España, y que no quieran aprobarlas ya", ha subrayado y ha concluido que cree que "no hay ninguna razón para no hacerlo". EFE

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