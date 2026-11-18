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Madrid, 18 nov (EFE).- El piloto español Fernando Alonso ha asegurado que la llegada de su primer hijo ha compensado buena parte de las frustraciones deportivas de una temporada complicada en la Fórmula 1 y ha reconocido que su continuidad un año más en el campeonato mundial fue una de las decisiones más difíciles de su carrera.

En una entrevista con la revista Esquire, el bicampeón mundial ha explicado que la familia ha sido un importante apoyo durante un año marcado por las dificultades de su equipo, el británico Aston Martin, y los escasos resultados en pista.

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"En una temporada tan difícil en la pista, con un coche que no está siendo rápido, tener a la familia en casa ha compensado en gran medida esas frustraciones de los domingos", ha afirmado Alonso, que fue padre el pasado 25 de marzo.

El piloto asturiano, de 45 años y que correrá la próxima edición del rally Dakar, ha reconocido que su hijo Leonard, junto a su pareja, Melissa Jiménez, le ha permitido desconectar de la competición y encontrar un equilibrio diferente fuera de los circuitos.

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En el plano deportivo, Alonso ha descrito la temporada de Aston Martin como especialmente complicada, con problemas tanto en el motor como en el chasis, que situaron a la escudería lejos de los objetivos previstos.

«Era la tormenta perfecta: no había ninguna pieza que estuviese cumpliendo lo esperado», ha explicado el español, que, pese a las dificultades, ha valorado positivamente la reacción del equipo y su capacidad para tomar decisiones y replantear el desarrollo del monoplaza.

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El piloto ha señalado que Aston Martin optó por detener las evoluciones del coche hasta la decimotercera carrera, disputada en Budapest, para analizar los problemas y establecer una estrategia de mejora progresiva. Una decisión que, a su juicio, demuestra la determinación del equipo de cara al futuro.

Sobre su decisión de continuar una temporada más en la Fórmula 1 con Aston Martin, Alonso ha reconocido que estuvo cerca de abandonar la competición y que, en esta ocasión, la decisión estuvo prácticamente dividida entre continuar o retirarse.

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«Esta ha sido una de las decisiones más difíciles de mi carrera», ha admitido el asturiano, que añadió: «Me siento siempre competitivo, me siento siempre rápido. Al poner esto en la balanza, la conclusión era que no era el momento de parar». EFE