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Madrid, 18 nov (EFE).- Gonzalo Boye, abogado del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha sido absuelto de un delito de blanqueo en un caso de narcotráfico, ha lamentado que el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) no le diera amparo mientras estuvo investigado, y ha pedido revisar la normativa de la institución.

Este letrado ha remitido una carta al decano del ICAM, Eugenio Ribón, en la que le comunica su absolución en la Operación Mito, donde llegó a enfrentar una petición por parte de la Fiscalía de 5 años y 9 meses de prisión por un delito de blanqueo.

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Finalmente, la Audiencia Nacional concluyó que la actuación de Boye en este caso, por el que sí fue condenado el narcotraficante Sito Miñanco, se redujo un ejercicio ordinario de la abogacía al defender a un cliente que recurrió la intervención de dinero en efectivo en el aeropuerto de Barajas.

En la carta enviada al ICAM, a la que ha tenido acceso EFE, Boye recuerda los múltiples ataques públicos que ha sufrido en los últimos nueve años, que vincula a su papel como abogado defensor de Puigdemont y lamenta que el Colegio le denegara en repetidas ocasiones el amparo colegial, lo que le llevó a buscar apoyo en instituciones internacionales y relatores de las Naciones Unidas.

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Por ello, este letrado ha instado al Colegio a revisar y modificar su normativa, de forma que la mera existencia de un proceso penal derivado del ejercicio profesional no lleve a denegar el amparo.

Pide además Boye mejorar la motivación y revisión de las resoluciones, y que la institución no condicione su respaldo a la causa o a la ideología del cliente o del letrado. EFE

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