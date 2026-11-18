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Málaga, 18 nov (EFE).- El Unicaja, en un último cuarto arrollador y con dieciséis puntos del pívot David Kravish, dominó al BK Kavis Pardubice checo (94-66) en la cuarta jornada de Liga de Campeones (BCL), por lo que los malagueños se asegurarán el liderato del Grupo E matemáticamente si ganan un partido más de los dos que restan.

En el primer cuarto ya empezó a marcar territorio, frente a un nivel muy flojo del Pardubice. El Unicaja no necesitó estar inmaculado en el tiro exterior para empezar a encargar la victoria desde bien pronto: 24-13 en los primeros diez minutos.

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El cuadro de Txus Vidorreta bajó sus prestaciones en ataque en el segundo cuarto y se marchó al descanso con 3/13 en triples, con una pequeña respuesta de los checos para llevar el partido a los siete puntos de diferencia.

Vidorreta descartó a Simonas Lukosius y propició el regreso del capitán Alberto Díaz, tras varias semanas lesionado. Una noticia gratificante para los malagueños, que han jugado con solo dos bases puros (Kendrick Perry y Melwin Pantzar) en todo este tiempo, con algún aporte de Cameron Hunt ahí.

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El norteamericano Zed Key, infalible en sus primeros tiros con un 7/7, mantuvo a flote al Pardubice en los momentos en que Unicaja no lograba irse de nuevo en el marcador (46-42), pero en dos minutos reaccionaron los locales al ritmo de Perry y Amine Noua (56-44, minuto 25).

A base de esfuerzos defensivos, robos de balón y cierre del rebote, el Unicaja contuvo la inercia del rival. Se puso en serio a cerrar el último cuarto con un parcial de 24-7 tras momentos de especular y ser benévolos en exceso.

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Con esta cuarta victoria en cuatro partidos, el Unicaja está a un triunfo de ser matemáticamente primero de su grupo, para así evitar la eliminatoria de ‘play-in’ que deben disputar los segundos clasificados.

El KVIS Pardubice se queda como colista del Grupo E, incluidos dos ante el propio Unicaja, que ya tiene pie y medio en la segunda ronda de la BCL que disputarán los dieciséis mejores equipos.

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- Ficha técnica:

94 - Unicaja (24+17+29+21): Pantzar (2), Hunt (6), Barreiro (7), Noua (16), Kravish (16) -quinteto inicial- Kalinoski (13), Brazdeikis (7), Díaz (2), Knox (3), Hernangómez (12), Perry (10).

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66 - Kvis Pardubice (13+21+25+7): Bryant Jr (8), Key (15), Davidson (11), Tuma (12), Kovar (-) -quinteto inicial- Bonham III (8), Lukes (5), Svrdlik (2), Provaznik (-), Moffat (3), Stovicek (-), Dalibor (2).

Árbitros: Petar Pesic, Ademir Zurapovic y Yener Yilmaz.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 4 de la primera fase de la Liga de Campeones FIBA, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga. EFE

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afl/sab

(foto)