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Washington, 17 nov (EFE).- Los Detroit Pistons derrotaron este martes por 93-105 a los San Antonio Spurs con 27 puntos de Cade Cunningham y 25 de Daniss Jenkins y cortaron la racha de doce victorias que acumulaban Victor Wembanyama y los suyos.

Los Spurs (12-3) parecían imparables en este inicio de temporada, con un Wembanyama excelso, sus bases complementándose y aún a la espera de Tobias Harris, su refuerzo veraniego, que se recupera de una lesión.

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Pero este martes se toparon con unos Pistons (9-4) correosos, que están buscando la fórmula para competir con los grandes después de su fracaso en los 'playoff' de la pasada temporada, tras haber liderado la Conferencia Este.

Cunningham se apoyó en Jenkins para repartir la carga ofensiva de los Pistons, una ayuda esencial a la espera del regreso de Jalen Duren. A sus respectivos 27 y 25 puntos, Ausar Thompson rozó el triple-doble con 14 puntos, 9 rebotes, 12 asistencias y 5 robos.

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Los Pistons lanzaron con un 53,5 % de acierto en la primera mitad, necesario para resistir el arreón de los Spurs e incluso marcharse al descanso con un punto de ventaja (54-55).

Además, mostraron una gran concentración durante todo el partido, con solo nueve pérdidas que dieron a los Spurs apenas 14 puntos.

Para los Spurs, Wembanyama firmó 25 puntos y 18 rebotes y dejó dos jugadas para los resúmenes con autopase contra el tablero para el 'alley-oop'. Dylan Harper sumó 20 puntos, pero abandonó la pista en el último minuto de partido tras resbalar y sentir molestias musculares.

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Los Spurs pagaron sus propias pérdidas (13 para 22 puntos de los Pistons) y la poca puntería desde el perímetro (un 22,5 % tras acertar solo 9 de 40 lanzamientos).

San Antonio no perdía un partido desde el 23 de octubre, hace casi un mes, cuando cayeron, también en el Frost Bank Center, ante los Houston Rockets de Kevin Durant.

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La racha de doce victorias consecutivas era la mejor de los Spurs en más de una década, desde las trece que encadenaron en la temporada 2015-16. Los Pistons no cortaban una racha de tal calibre desde 1969 contra los New York Knicks. EFE