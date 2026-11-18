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Manresa (Barcelona), 18 nov (EFE).- El Kids&Us Manresa se quedó a las puertas de dar la sorpresa ante el PAOK tras caer ante los griegos por 80-88 en un duelo que dominaron durante los tres primeros cuartos.

El partido, que se fue hasta las dos horas y media sin prórroga, fue dominado 30 minutos por los catalanes, pero en el último cuarto la dirección de Tyree en los visitantes fue clave para que se llevaran el triunfo.

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Los del Bages arrancaron el partido con la sexta marcha en el acelerador puesta gracias al poderío interior de Nick Ongenda, que abrió la primera brecha en el marcador para los suyos (11-4, min. 4).

Precisamente, más buenos minutos del pívot pusieron la máxima local al final de un primer cuarto de dominio total manresano, algo que no gustó nada a Andrea Trinchieri, ya que su equipo defendió muy blando (31-19, min. 10).

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El guion se mantuvo en el segundo cuarto, con un Kids&Us Manresa más acertado en transición, y Pierre Oriola en una de sus habituales jugadas rápidas puso el 39-29 para poner en pie al público presente en el Nou Congost.

Sin embargo, como era de esperar, el favorito PAOK reaccionó y lo hizo de la mano de su mejor tirador, el escolta Brandon Tyree, que puso a los suyos a tan sólo seis puntos de desventaja (41-35, min. 18).

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Cuando parecía que los griegos podían meter el miedo en el cuerpo a los catalanes, el equipo dirigido por Diego Ocampo se mostró sólido en ambos lados de la pista y dejaron el marcador en 50-43 al tiempo de descanso.

En la reanudación, el Kids&Us Manresa volvió a poner los diez puntos de ventaja tras unos buenos minutos de Oriola, que fue todo un mal de cabeza para la defensa visitante (58-48, min. 23).

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Desde entonces, el PAOK mostró su mejor cara desde la larga distancia, y es que Trevor Hudgins anotó hasta tres prácticamente consecutivos para igualar de nuevo el choque (64-59, min. 27).

Los helenos no bajaron el nivel, y de nuevo Tyree, con un tiro sobre la bocina, puso por delante a los suyos por primera vez con un 69-70 al final del tercer cuarto.

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Ya en los últimos diez minutos de partido, el duelo estuvo igualadísimo, y en el intercambio de golpes el PAOK pudo mantenerse por delante gracias a los triples de Hudgins (74-77, min. 35).

Al final, el PAOK venció por 80-88 al Kids&Us Manresa en el Nou Congost para sumar la sexta victoria en la fase de grupos y además ganarle el 'basket-average' a los catalanes.

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Ficha técnica:

80. Kids&Us Manresa (31+19+19+11): Benitez (7), Notae (7), Allen (24), Vila (7), Oriola (14) -cinco inicial-; Kolenda (1), Beaufort (1), Bassas (4), Tamba (-), Ongenda (9) y Mobley (6).

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88. PAOK Salónica (19+24+27+18): Calathes (6), Tyree (25), Persidis (-), Chougkaz (8), Alexander (9) -cinco inicial-; Gray (3), Mitrou-Long (11), Hudgins (18), Motiejunas (6) y Moore (2).

Árbitros: Kristaps Konstantinovs, Christian Theis y Christopher Lemaire. Eliminaron por cinco faltas personales al jugador visitante Moore (min. 38).

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de la fase de grupos de la Eurocopa de baloncesto disputado en el Nou Congost. EFE

jvs/jl