Guardar

La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, ha acusado al Gobierno de no haber hecho nada durante la legislatura para arrebatar poder a la derecha y que parezca ahora que la posibilidad de ganar el Gobierno, como indican las encuestas, vaya ser la "guinda del pastel".

También ha defendido las medidas de intervención de mercado y bajar por ley el precio del alquiler que no van a frenar ningún discurso de "asustaviejas" y ha recalcado que el aumento de gasto militar durante esta legislatura, que estima en 36.000 millones, no es comparable en absoluto con el que hubo cuando su formación estuvo en el Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Durante una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, la aspirante de Podemos a la Moncloa en estos comicios ha afirmado que las encuestas dan varios escaños a Podemos aunque no se les contabilice, aludiendo a que parte de ellos vienen de alianzas electorales que tienen con otras formaciones en estos comicios.

En todo caso, ha destacado que plantean una propuesta política a la gente basada en redistribuir la riqueza, en intervenir el mercado ante la crisis de la vivienda y en abaratar el coste de la cesta de la compra y los suministros básicos.

PUBLICIDAD

LA DERECHA LLEVA AÑOS "FUERTE" Y ES CULPA DEL GOBIERNO

Respecto a si la fragmentación electoral de la izquierda alternativa puede penalizar a Podemos, Montero ha afirmado que hay gente que se ha "enfadado precisamente porque pensaba que la unidad de la izquierda podría permitir ganar a la derecha", pero ha apuntado que hace ya varios años que la derecha está "muy fuerte en las encuestas".

PUBLICIDAD

Es más, ha apuntado que el bloque conservador "lo tienen todo y cada vez más van a cara descubierta" en la parcela judicial, mediática o del poder empresarial. Y ahí, ha criticado que el bloque de Gobierno que conforman PSOE y Sumar, ahora Frente Amplio, ha motivado esa situación.

"Claro que nosotras no queremos que venga un bloque de PP y Vox, que va a arrasar con todo, pero cuando hemos visto que iban tomando posiciones porque ese bloque de Gobierno no ha hecho nada para democratizar la justicia, para democratizar el poder mediático", ha apostillado la candidata de Podemos.

PUBLICIDAD

"Si tú te pasas la legislatura diciendo que el problema es que las feministas han ido demasiado lejos (en alusión a unas declaraciones del presidente Pedro Sánchez) o que la gente hace ruido y que muy mal coger una pancarta (...) después la derecha y la extrema derecha cuando llegan las elecciones casi que ganar el Gobierno es la guinda del pastel", ha apostillado.

SUBIDAS ANTIDEMOCRÁTICAS DEL GASTO MILITAR

Respecto al gasto militar y cuestionada sobre el hecho de que esta partida también subió cuando Podemos estaba en el Ejecutivo durante el mandato entre 2019 a 2023, Montero ha explicado que no es comparable porque esa partida aumentó entonces en 6.000 millones dentro de unas cuentas públicas expansivas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ha criticado que el Ejecutivo lo ha elevado "sin ninguna votación democrática y sin aprobar ningún presupuesto" en el Congreso hasta una cifra que llega a los 36.000 millones.

Respecto a la situación de la vivienda, ha reivindicado medidas como aprobar los contratos indefinidos de alquiler, prohibir la compra de vivienda con fines especulativos, expropiar pisos a los fondos buitre o bajar las rentas de arrendamiento un 40% por ley.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha rechazado que esas medidas afecten a la economía y que ese discurso ya se empleó cuando se incrementó el salario mínimo.