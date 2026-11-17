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Tres miembros activos de la banda juvenil Dominican Don't Play (DDP) han reconocido en el juicio su pertenencia a esta organización criminal en el marco de un acuerdo de conformidad alcanzado entre sus defensas y la Fiscalía, con el objetivo de rebajar las condenas inicialmente solicitadas y evitar su ingreso en prisión.

El Ministerio Público solicitaba inicialmente cinco años de cárcel para cada uno de los acusados por un delito de pertenencia a organización criminal. Con la rebaja, la pena a imponer se queda en dos años de prisión.

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La Fiscalía les atribuía formar parte activa de esta banda latina, asentada en Madrid y organizada en distintos capítulos o 'coros', con una estructura jerárquica, reparto de funciones, reuniones periódicas y normas internas.

Según el escrito de acusación, los DDP tienen su origen en Manhattan (Nueva York) a principios de los años 90 y comenzaron a implantarse en España en 2004. En la Comunidad de Madrid, la organización cuenta con siete capítulos y mantiene mecanismos de financiación a través de cuotas de sus integrantes y de los beneficios obtenidos mediante actividades delictivas.

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El Ministerio Público sostiene que la banda persigue el control territorial de calles y barrios mediante agresiones, amenazas y coacciones, tanto contra miembros de grupos rivales como contra personas ajenas a estas organizaciones. Entre sus actividades figuran los robos con violencia, las lesiones, las amenazas, el tráfico de drogas y la tenencia ilícita de armas.

En relación con los acusados, el escrito recoge distintas identificaciones y actuaciones policiales a lo largo de varios años por hechos vinculados a la actividad de los DDP. Entre ellas figuran detenciones por robos con violencia, lesiones, amenazas y tenencia ilícita de armas.

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La Fiscalía consideraba los hechos constitutivos de un delito de pertenencia a organización criminal, previsto en el artículo 570 bis del Código Penal, y solicitaba para cada uno cinco años de prisión, además de inhabilitaciones especiales. También interesaba la disolución de la banda.