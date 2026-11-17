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Bruselas, 17 nov (EFE).- El presidente de LaLiga EA Sports, Javier Tebas, apoyó este martes la denuncia presentada por la Unión Europea de Clubes (UEC) ante la Comisión Europea, al considerar que el acuerdo entre la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos de Fútbol (EFC) viola las normas comunitarias de libre competencia.

"Han tardado para mí un poco, pero tenían que hacerlo", dijo Tebas en la cita anual de la Unión Europea de Clubes (UEC), celebrada en Bruselas, donde calificó la reclamación como "un paso importante".

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La UEC entiende que el pacto entre la EFC -antigua Asociación de Clubes Europeos (ECA)- y la UEFA otorga a los grandes equipos una influencia desproporcionada sobre el acceso a las competiciones europeas, el calendario y el reparto de ingresos.

Esa plataforma anunció ayer, lunes, que había presentado una reclamación formal ante el Ejecutivo comunitario y el asesor jurídico de esa asociación que agrupa a 138 clubes profesionales de 25 asociaciones nacionales y antiguo abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Miguel Poiares Maduro, sugirió este martes que si Bruselas no reacciona. el asunto podría llegar a los tribunales.

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"Este es un caso que, por el momento, no está en el Tribunal de Justicia, podría, potencialmente un día (...). La expectativa en este caso, que es tan claro que es una violación de las normas de competencias, es que la Comisión pueda actuar en base a ello", dijo Poiares Maduro.

No obstante, fuentes jurídicas solventes indicaron a EFE que la Comisión tiene "bastante margen" para tomar una decisión al respecto, que sería el paso previo necesario para que la UEC pudiera eventualmente cuestionar la decisión del Ejecutivo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. EFE

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