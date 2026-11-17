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Macarena Soto

Madrid, 17 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, se ha echado a las espaldas la campaña del PSOE y, frente a la mayoría de encuestas que otorgan una victoria al bloque de derechas, busca culminar una "remontada épica".

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Fuentes del equipo de campaña subrayan que a Sánchez le gustan las campañas y que está en su mejor momento de los últimos meses.

Es el "mayor activo movilizador" del partido, a él le confían liderar al PSOE en la difícil tarea de dar la vuelta a las encuestas y para ello están poniendo toda la carne en el asador.

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"El resultado va a ser muy ajustado y cuando estás en esas situaciones al final tienes que arriesgar más en la campaña", explica otro miembro de la Ejecutiva.

Hasta ahora Sánchez ha protagonizado mitines y bailes, actos preelectorales, entrevistas periodísticas y conversaciones distendidas en todo tipo de formatos, desde los más tradicionales a pódcasts y retransmisiones en Youtube.

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También su familia, a la que él ha defendido durante la campaña y de la que ha presumido y dedicado su cariño, ha sido protagonista de la campaña.

Su mujer, Begoña Gómez, apareció en el acto de proclamación de Sánchez como candidato en Fuenlabrada (Madrid) y el beso que ambos se dieron fue el pistoletazo de salida de uno de los grandes ejes de la campaña socialista: el amor y la alegría.

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Ese eje fue especialmente defendido en el acto con el que el PSOE dio salida a la campaña, el pasado jueves en Sevilla, donde Gómez habló por primera vez en un mitin y pidió el voto de las mujeres.

El amor y la alegría, dicen desde el equipo de campaña, es el gran pilar sobre el seguirán planteando la estrategia electoral, donde también habrá orgullo e ilusión.

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Sánchez ha llenado los recintos en los que ha tenido actos. En ellos ha bailado bajo músicas elegidas para cada ocasión, ha ondeado la bandera de España, la del colectivo LGTBIQ+ y se ha enfundado una camiseta roja con el lema de la campaña "La fuerza de la gente" o frases derivadas de él.

De forma complementaria utilizarán otra estrategia que no quieren llamar "meter miedo", sino "llamada de atención" sobre lo que puede suceder si PP y Vox logran una mayoría suficiente para gobernar.

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Con esa intención el partido lleva varios días publicando vídeos en las redes sociales, donde están teniendo una actividad muy intensa, para alertar de posibles retrocesos en derechos o recortes en el sistema de pensiones, la educación y la sanidad. Algo que también está exponiendo el candidato en sus mitines y entrevistas.

Para ello han cuajado una alianza con los partidos a su izquierda, con los que van juntos en las listas del Senado, y harán especial énfasis en pelear las circunscripciones en las que pocos votos pueden hacerles ganar algún escaño del Congreso estratégico o bien deben asegurar los logrados en 2023.

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También han acudido al plano internacional para buscar el apoyo de referentes ideológicos de la izquierda, como el brasileño Lula da Silva que ayer visitó España para participar en la campaña del PSOE.

Además de referente ideológico, Lula es un ejemplo para el PSOE de que es posible dar la vuelta a las encuestas. Con él viajó el diputado brasileño André Janones, responsable de la estrategia digital que contribuyó a la victoria ante el ultraderechista Flávio Bolsonaro.

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Mientras Sánchez y Lula compartían actos, también lo hacían sus equipos de campaña que comparten algunas estrategias, como la difusión de mensajes en canales de WhatsApp.

Todo ello para voltear las encuestas que en su mayoría apuntan a una victoria del bloque PP-Vox, pero no desaniman a los socialistas porque, según sus propios análisis internos, serán primera fuerza el 29N.

Creen incluso que pueden gobernar, tal como adelantó el CIS la semana pasada, la encuesta en la que más se fijan porque, según recuerda una fuente de la Ejecutiva, fue la "única" que en 2023 anticipó la posibilidad de que el PSOE siguiera gobernando.

"Ahí están los datos y ahí está lo que ocurrió", remachan. EFE