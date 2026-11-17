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Sol Carreras

Madrid, 17 nov (EFE).- Podemos ha optado por ir por libre en la inmensa mayoría de territorios en las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que se juega su supervivencia en el Congreso con Irene Montero como candidata a la Presidencia del Gobierno y en tándem con Gabriel Rufián como principal baza electoral.

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Según la encuesta del CIS publicada al inicio de la campaña electoral, los morados estarían en riesgo de desparecer tras el 29N, con uno o ningún representante en el Congreso.

Pero Podemos, que en la actualidad cuenta con cuatro diputados en el grupo mixto tras romper con Sumar poco después de las elecciones de 2023, hace oídos sordos a este tipo de encuestas.

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Los morados mantienen la determinación de demostrar que son la verdadera "izquierda transformadora" en contraste con Frente Amplio, los herederos de Sumar, a quienes critican por su proximidad con el PSOE.

Y han articulado una campaña de defensa de los valores básicos bajo el lema 'Paz, casa, trabajo'.

Desde hace meses parecía claro que la eurodiputada y número dos de Podemos, Irene Montero, sería la candidata la Presidencia del Gobierno en este 29N; pero la sorpresa fue su pacto con el candidato de ERC, Gabriel Rufián, para hacer tándem en campaña.

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Un pacto anunciado por ambos partidos poco después del adelanto electoral y que descolocó por completo a Frente Amplio, que confiaba en atraer tanto a Montero como a Rufián a la nueva coalición impulsada por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes.

La aparición en actos conjuntos de Montero y Rufián es la gran baza electoral de Podemos en estas elecciones generales. El candidato de ERC es una figura con mucha proyección en redes sociales, sobre todo entre los jóvenes, y con tirón entre el electorado de izquierdas, incluso no independentista.

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Todo ello pese a la decepción que Rufián ha generado en una parte de los electores de izquierdas que han visto frustrada la unidad, después de que él mismo hubiera mostrado su predisposición a liderar una candidatura conjunta a la izquierda del PSOE.

La otra peculiaridad de la campaña de Podemos, más allá del pacto con Rufián, es su nueva identidad visual, con un carácter muy personalista.

El nombre de Irene lo copa todo, en diferentes colores, en los folletos, en la página web.... sin rastro de la marca Podemos.

Al ir como número uno por Madrid -la circunscripción que reparte mayor número de escaños en las generales-, Montero es a priori la candidata que tiene más posibilidades de salir elegida en los comicios del 29N, en los que la casi totalidad de los sondeos dan la mayoría a PP y Vox.

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Pero hay otro nombre con opciones, el de María Teresa Pérez, candidata de Podemos que va como cabeza de lista por Alicante dentro de la coalición Compromís Front Valencià.

La Comunidad Valenciana es uno de los tres territorios en los que Podemos ha llegado a un acuerdo con los partidos de Frente Amplio y otras fuerzas de izquierdas para ir juntos al Congreso, en este caso bajo el liderazgo de Compromís.

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Los otros dos territorios son Canarias, donde hay una coalición de la que forman parte Sumar, IU y Nueva Canarias; y Baleares, donde una candidata de Podemos va como independiente en la lista de unidad registrada a la izquierda del PSOE.

A la aspiración de Podemos de contar con representación en el Congreso se suma la importancia que tendrá el apoyo que consiga en la Comunidad de Madrid, donde en mayo afrontará las elecciones autonómicas y municipales con otros dos pesos pesados del partido como candidatos.

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La líder de Podemos, Ione Belarra, será la candidata para el Gobierno autonómico, y el secretario de Organización y portavoz del partido, Pablo Fernández, el candidato al Ayuntamiento de la capital, dos plazas en las que los morados no conservan representantes. EFE