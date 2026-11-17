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Redacción deportes, 17 nov (EFE).- La Fundación LaLiga y Siempre Futbolistas-FEAFV han puesto en marcha una nueva temporada de los ‘Talleres de Reminiscencia a través del fútbol’, una iniciativa que contará con 41 talleres en los que utilizará los recuerdos vinculados a este deporte para estimular la memoria y favorecer el bienestar de personas mayores y colectivos con distintas necesidades cognitivas y físicas.

El programa contará con 41 talleres, 492 sesiones y 984 horas de actividad repartidos por 20 localidades españolas durante el primer semestre de la temporada. Está dirigido a personas mayores, con o sin deterioro cognitivo, personas con alzhéimer, daño cerebral adquirido o discapacidad física.

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A través de fotografías, vídeos, objetos históricos y dinámicas grupales, los participantes podrán recuperar experiencias personales y compartir recuerdos relacionados con el fútbol. La iniciativa también incluye visitas a estadios y museos, así como encuentros con exfutbolistas y otras personas vinculadas a la historia de los clubes.

Los talleres contarán con la participación de las asociaciones de futbolistas veteranos vinculadas al Atlético de Madrid, Alcorcón, Logroñés, Real Sociedad, Athletic Club, Real Valladolid, Rayo Vallecano, Leganés, Real Oviedo, Real Zaragoza, Celta, Hércules, Elche, Albacete Balompié, Málaga, Tenerife, Valencia, Las Palmas, Castellón y Salamanca.

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Entre los estadios que podrán visitar los participantes figuran el Riyadh Air Metropolitano, Abanca Balaídos, Las Gaunas, Martínez Valero, Heliodoro Rodríguez López, Carlos Tartiere, Butarque, San Mamés, Reale Arena, Estadio de Gran Canaria, La Rosaleda, José Rico Pérez, Carlos Belmonte, Ibercaja Estadio, El Helmántico, Mestalla, SkyFi Castalia, Municipal de Santo Domingo y José Zorrilla.

Roberto Solozábal, presidente de Siempre Futbolistas-FEAFV, señaló que “cada nueva temporada nos permite comprobar que el fútbol conserva una enorme capacidad para conectar a las personas con momentos importantes de sus vidas. Estos talleres crean espacios de confianza en los que los participantes pueden expresarse, compartir sus historias y sentirse acompañados”.

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Por su parte, Olga de la Fuente, directora de Fundación LaLiga, destacó que “cada sesión permite recuperar experiencias personales, reforzar vínculos y generar momentos de ilusión compartida”. EFE

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