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Madrid, 17 nov (EFE).- La Policía Nacional ha pedido a María Tardón, la magistrada de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio, que solicite a Google y Meta que identifique y contraste la relación de las 97 conexiones vinculadas con miembros de la seguridad e inteligencia marroquí que los investigadores han hallado con otros grupos y perfiles sospechosos.

En un nuevo informe, al que ha tenido acceso EFE y que amplía la documentación remitida a la jueza, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional (Cenif) analiza los contactos de los usuarios catalogados como administradores (19) y dinamizadores (32) de los grupos de WhatsApp recogidos en el informe técnico remitido en agosto.

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Este estudio ha permitido hallar 97 conexiones con números de teléfono que pudieran pertenecer a integrantes de cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia de Marruecos, por lo que la Policía considera que es necesario pedir nuevas diligencias dirigidas a Google y Meta.

La Policía argumenta que la vinculación de los 97 perfiles con los servicios de seguridad marroquíes se sustenta en dos indicios: el registro de estos contactos en agendas de terceros, en los que aparecen "bajo denominaciones y cargos explícitos" de estamentos de seguridad y la vinculación de lo anterior con identidades que aparecen en la filtración atribuida al grupo Jabaroot.

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Además, la Policía concluye que estos vínculos "no se restringen a un cuerpo policial concreto ni a un único nivel territorial, sino que engloban un espectro que abarca varias estructuras de seguridad e inteligencia marroquíes".

Así, en la monitorización realizada por la Policía aparecen miembros de la dirección general de Seguridad Nacional marroquí, de los servicios de inteligencia, unidades de la Gendarmería Real, efectivos asignados a la seguridad de Palacios Reales y unidades de Tráfico.

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La Policía también detecta que gran parte de los registros "convergen en unidades operativas y comisarías de distrito de Casablanca" y que se extienden también hasta "centros neurálgicos de decisión en Rabat", donde tienen la sede central tanto la Policía Nacional de Marruecos, como la inteligencia interior, la inteligencia exterior y las fuerzas auxiliares de Marruecos de la zona norte.

Pese a los indicios recabados, la Policía apunta que la entrada masiva en Ceuta ocurrida los días 30 y 31 de julio responde a un esquema de "autoría difusa" que se apoya fundamentalmente en el uso de redes sociales y un esquema de "acción compartimentado".

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Estos factores que concurrieron en las diferentes fases del proceso "dificultan enormemente identificar un nexo causal entre las mismas y sus autores", si bien considera necesario que la información que podría aportar Google y Meta reforzaría y completaría la estructura relacional identificada hasta el momento.

Y es que en otros reciente informe aportado a la jueza, el Cenif identificó a 18 responsables de seguridad de Marruecos, de quienes señala que contaban con "un nivel orgánico superior de coordinación supra-corporativa" durante la entrada masiva del pasado 30 de julio.

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El documento da cuenta de un "comportamiento común" en el terreno que "apunta a una acción planificada y organizada traducida en instrucciones de servicio sencillas y comunes a todas las estructuras de seguridad presentes".

Esas "actitudes o comportamientos indiciariamente de interés para la investigación (inactividad, guiado, control, etc.) son desplegados por miembros de diferentes estructuras de seguridad (fuerzas auxiliares, gendarmes, policías, personal civil, etc.)".

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Para lograr esas identificaciones, se ha entrevistado a 81 de los inmigrantes que accedieron a Ceuta y se han formalizado 13 actas de declaración, que han dado como resultado que "18 de estos responsables han podido ser identificados, ya sea por su cargo o por el nombre, correspondiéndose con autoridades de diferentes niveles administrativos y de la estructura de seguridad". EFE