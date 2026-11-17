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Madrid, 17 nov (EFE).- La jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada de migrantes los días 30 y 31 de julio a la ciudad autónoma de Ceuta, María Tardón, ha citado como testigo a quien ese momento era cónsul en Tetuán y quien, según las declaraciones de un inspector de la Policía, cruzó a España dos días antes de esa llegada masiva.

Asimismo, ha citado por segunda vez, también como testigo, al que fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Gonzalo Sanz Ruiz.

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En un auto, la magistrada fija ambas declaraciones para el próximo 26 de noviembre a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Según figura en el auto, en la primera de las citaciones la jueza señala que de las declaraciones prestadas por diversos mandos policiales se desprende la existencia de un episodio "singular y potencialmente relevante" ocurrido en fechas inmediatamente anteriores a esa entrada masiva.

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Se trata, en concreto, de la declaración de un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, quien relató que el día 28 de julio recibió instrucciones para habilitar un carril específico de acceso con el fin de permitir la entrada urgente en Ceuta del cónsul de España en Tetuán.

Para este agente, se trataba de una circunstancia absolutamente inusual y ajena al funcionamiento ordinario del puesto fronterizo, recalca el auto.

El funcionario manifestó que el carril fue efectivamente habilitado y que tuvo conocimiento posterior de que el cónsul utilizó dicho acceso.

Y añadió que los comentarios que circularon entre funcionarios policiales durante aquellos días se afirmaba que el cónsul habría acudido a Ceuta para advertir a las autoridades españolas de la posibilidad de una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, aunque el testigo aclaró que no disponía de conocimiento directo sobre ello.

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Para Tardón, "es evidente que la relevancia de esta información no reside en los comentarios o rumores mencionados por el testigo, sino en la constatación objetiva de varios extremos que sí resultan acreditados, como son la existencia de un desplazamiento urgente del cónsul general de España" en Tetuán a Ceuta en fechas inmediatamente anteriores a los hechos investigados.

A lo que añade la adopción de medidas excepcionales en frontera para facilitar dicho desplazamiento y la coincidencia temporal de este con un período en el que diversas unidades policiales ya estaban detectando una presión migratoria extraordinaria y recibiendo alertas de riesgo extremo.

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Por ello, Tardón considera que resulta "imprescindible" conocer de forma directa si el cónsul se desplazó efectivamente a Ceuta los días 28, 29, 30 o 31 de julio, cuáles fueron los motivos, con qué autoridades españolas se reunió durante su estancia, y si transmitió información, advertencias, comunicaciones o valoraciones relativas a movimientos migratorios extraordinarios, riesgos de entrada masiva o cualquier otra circunstancia relacionada con los hechos que produjeron.

Asimismo, quiere saber qué información obraba en poder del Consulado acerca de la situación existente en el norte de Marruecos durante los días inmediatamente anteriores y si dicha información fue comunicada a la Delegación del Gobierno, a las fuerzas de seguridad del Estado o a cualquier otra autoridad española.

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Tardón quiere también volver a tomar declaración, en calidad de testigo, de Gonzalo Sanz Ruiz, quien fuera el jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta.

Y lo hace porque de la información aportada por el mencionado funcionario policial se desprende que el desplazamiento del cónsul en Tetuán habría tenido como destinatarios institucionales a responsables de la Delegación del Gobierno, extremo que, de confirmarse, "resulta directamente relacionado con el objeto de la investigación".

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Porque, tal y como recuerda la jueza en el auto, en la primera declaración prestada por el exjefe de Gabinete no hizo referencia alguna a la existencia del desplazamiento del cónsul, ni a la eventual reunión mantenida con el representante diplomático español ni a la información que, en su caso, pudiera haberse intercambiado con ocasión de esta. EFE