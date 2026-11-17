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Melilla, 17 nov (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha atribuido al PP el voto útil “para echar a Pedro Sánchez” del Gobierno y ha hecho un llamamiento para no dividirlo con Vox, ya que ambas formaciones “no suman” en circunscripciones como Melilla, donde solo hay en juego un escaño, que obtiene el partido con más votos.

En declaraciones a los periodistas, Imbroda ha hecho esta advertencia al recordar que el PSOE se presenta en solitario en Melilla a las elecciones generales del 29 de noviembre, ya que Coalición por Melilla (CPM) ha renunciado a concurrir, pero ha pedido a su militancia el apoyo para Sánchez por su postura con Palestina.

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También ha renunciado Sumar en la circunscripción de Melilla en un intento de no dividir el voto, por lo que son solo cinco las formaciones que se disputan el único diputado nacional de la ciudad: PSOE, Frente Obrero, Se Acabó la Fiesta, Vox y PP.

Imbroda ha lanzado este mensaje y petición para que no se fragmente el voto en la derecha porque, según ha dicho, hay ciudadanos que le han transmitido la idea equivocada de que los votos de PP y Vox se sumarían para obtener el diputado de Melilla.

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“Mentira, no se suma. Al revés, se está dividiendo”, ha explicado para intentar hacer ver que cada partido hace valer los votos que ha obtenido en la urna y solo gana el que más consiga, de ahí que haya reiterado varias veces su llamamiento para “volcar el voto en el PP para poder ganar al PSOE”.

“Si ustedes quieren echar a Sánchez de la Moncloa, el PP es la única opción que hay, con mi máximo respeto a todos los partidos y a Vox”, ha aseverado Imbroda, según el cual en las encuestas que tienen en su formación salen ganadores en la circunscripción de Melilla, aunque “hay que ser prudente y no vender la piel del oso antes de cazarlo”.

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Imbroda ha hecho este llamamiento durante la tercera parada de la caravana popular, este martes en el Barrio de la Victoria, donde el PP ha centrado su mensaje en las medidas relacionadas con la educación y las críticas al Gobierno de España, que tiene las competencias en Melilla, acusándolo de “abandono” en los últimos años. EFE