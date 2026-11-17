17/11/2026 La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel InterContinental, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha propuesto establecer una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC para garantizar que los sueldos suban automáticamente conforme al coste de la vida y evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo por la inflación.

Durante su intervención este martes en los 'Desayunos Informativos de Europa Press', Colau ha explicado que la medida se articularía mediante una modificación del Estatuto de los Trabajadores, con el objetivo de extender a todos los trabajadores un mecanismo que actualmente ya existe en algunos convenios colectivos gracias a la negociación sindical.

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En este sentido, ha advertido de que un 60% de los trabajadores quedan fuera de los convenios colectivos y, por tanto, no tienen garantizado que sus salarios se actualicen conforme al IPC. Por ello, ha defendido que la revisión salarial debe convertirse en una medida "universal" para asegurar que las subidas lleguen al conjunto de los trabajadores.

"Es una medida muy de mínimos para garantizar que efectivamente los salarios de este país suban de acuerdo al precio de la vida y que lleguen a todos", ha señalado.

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La candidata ha realizado este anuncio coincidiendo con la aprobación de una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en el Consejo de Ministros, que, según ha indicado, alcanzará los 1.286 euros, un 75% más que en 2018.

Colau ha defendido que el incremento del salario mínimo está impulsando al alza el resto de las retribuciones y ha contrapuesto esta evolución a los beneficios empresariales. A su juicio, las empresas con "gigantescos beneficios" no están trasladando esa bonanza a los salarios de sus trabajadores.

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Por ello, ha reivindicado que Frente Amplio tenga un papel destacado en el próximo Gobierno progresista para garantizar que la nueva subida del SMI "no sea la última" y que los salarios aumenten de forma generalizada en España.