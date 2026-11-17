Guardar

Redacción deportes, 17 nov (EFE).- La selección española sub-19 progresó a la ronda 3 de la fase de clasificación para el Europeo tras vapulear y golear por 8-0 a Finlandia en la última jornada con un triplete del mallorquinista Guille Fernández y sendos dobletes del madridista Alexis Ciria y Toni Fernández, del Venecia.

Los pupilos de Paco Gallardo, que habían empatado ante Islandia (2-2) y ganado de forma ajustada a la anfitriona Gales (1-0). No dieron en esta oportunidad opción alguna a su rival y resolvieron por la vía rápida de forma autoritaria.

PUBLICIDAD

Alexis Ciria (m.20 y 30), Toni Fernández (m.24) y Guille Fernández (m.38 y 44) dejaron el partido sentenciado en el primer periodo, y en el segundo completaron el festival Toni (m.46) y Guille Fernández (m.73) y Nico Guillén (m.80).

Con este resultado España concluyó en cabeza del grupo A5 con siete puntos, tres más que el conjunto finlandés, y cinco más que Gales, que también progresa a la ronda 3, mientras que Islandia queda eliminada.

PUBLICIDAD

Gallarco formó con Iker Rodríguez, Nacho Pérez, Miguel Gil, Nico Guillén, Álvaro Lezcano, Miguel Ángel Romero (Miguel Llorente, m.64), Dro Fernández (Pedro Rodríguez, m.31), Guille Fernández, Alexis Ciria (Enzo Pérez, m.46), Igor Oyana (Joni Hernández, m.46) y Toni Fernández (Rubén de Sa, m.65). EFE