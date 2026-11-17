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Barcelona, 17 nov (EFE).- El juez ha rechazado de nuevo dejar en libertad al padre investigado por malos tratos a su bebé de seis semanas en Barcelona, que se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 20 de marzo, así como archivar la causa contra la madre, en libertad provisional con cargos y con medidas cautelares.

Los progenitores del bebé maltratado, un hombre de 42 años, y su mujer, de 43 años y enfermera de la Vall d'Hebron, ingresaron en prisión provisional el pasado 20 de marzo, acusados de los delitos de maltrato habitual, lesiones graves y agresión sexual a su bebé, quien arrastrará secuelas de por vida a consecuencia de las lesiones, han informado fuentes jurídicas.

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En mayo, la madre quedó en libertad provisional con cargos y con medidas cautelares, con la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del pequeño y de salir de España.

El niño, que ahora está bajo tutela de la Generalitat de Cataluña con una familia de acogida, ingresó el pasado 16 de marzo en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, con poco más de un mes de vida, donde permaneció ingresado casi un mes, la mayor parte en la UCI, con graves lesiones en el fémur, en las costillas y anales, entre otras.

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El pasado 1 de octubre, el padre declaró por segunda vez, a petición propia, ante la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Barcelona que instruye la causa.

En esa declaración, el hombre negó haber maltratado al bebé y dijo "no ser consciente" de haber hecho daño a su hijo y que tampoco creía que lo hiciera la madre, exculpándola de malos tratos, y apuntó a una posible "negligencia" para explicar unas lesiones "involuntarias", como apretarlo con fuerza, aunque admitió que en una ocasión lo zarandeó.

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Ante esta nueva declaración, el progenitor presentó un nuevo recurso pidiendo su puesta en libertad -no era la primera vez que recurría su encarcelamiento-, mientras que la madre solicitó a la justicia que se archivara la causa contra ella.

El magistrado ha rechazado ambas peticiones, por lo que el padre seguirá en prisión provisional y la madre investigada en esta causa, según ha avanzado El País y han confirmado a EFE fuentes jurídicas.

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Los argumentos del juez para archivar la causa contra la madre del bebé es que faltan practicar diligencias, como pruebas periciales y el vaciado de los teléfonos móviles.

La Audiencia de Barcelona dejó en libertad provisional el pasado mes de mayo a la madre del bebé, ante la falta de indicios de que participara en las agresiones a su hijo, pese a ser consciente de las mismas, mientras que el tribunal acordó mantener en prisión al padre como presunto autor de las lesiones.

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Posteriormente, la abogada del padre presentó un nuevo escrito solicitando la puesta en libertad de su cliente, alegando que ya no podía influir en los testigos de su entorno familiar, dado que estos ya habían declarado ante el juez, pero la justicia desestimó una vez más su petición el pasado mes de junio.

En esa resolución, del 22 de junio, el juez consideró que, pese a esas declaraciones, persistía el riesgo de fuga del acusado, dada la gravedad de la pena a la que se enfrenta, y que intentara alterar las pruebas que le incriminan.

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Ahora, el juez ha denegado por tercera vez dejar en libertad al padre del bebé maltratado, tal como había pedido la Fiscalía.

En su escrito, el fiscal insistió en que persistía el riesgo de fuga y de obstrucción a la justicia, por lo que la prisión preventiva seguía "siendo la única medida idónea". EFE

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