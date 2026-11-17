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Madrid, 17 nov (EFE).- El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al decreto ley para hacer efectiva la subida salarial del 4,5 % para más de tres millones de empleados públicos correspondiente a 2027.

El incremento sale del pacto cerrado con los sindicatos de la función pública en noviembre de 2025. EFE

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