Madrid, 17 nov (EFE).- El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al decreto ley para hacer efectiva la subida salarial del 4,5 % para más de tres millones de empleados públicos correspondiente a 2027.
El incremento sale del pacto cerrado con los sindicatos de la función pública en noviembre de 2025. EFE
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