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Gijón, 17 nov (EFE).- El director inglés Grant Gee ha retratado el lado oscuro del célebre pianista de jazz estadounidense Bill Evans, que sucumbió a las drogas tras la muerte de su amigo, el contrabajista Scott LaFaro, en su último largometraje, que compite en el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Rodada parcialmente en blanco y negro, la película, que obtuvo el Oso de Plata a la Mejor Dirección en la Berlinale, narra la etapa más negra del músico desde el punto de vista de quienes le acompañaron en los últimos momentos de su vida.

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El filme pone el foco en el "mazazo emocional" que sufrió el pianista por la pérdida del contrabajista Scott LaFaro con quien había formado un trio de jazz y ambos eran considerados "almas gemelas" en la música.

En un encuentro con la prensa y el público del festival, Grant Gee (Plymouth, 1964), conocido popularmente por su documental 'Meeting People is Easy" (1998), sobre el grupo británico de rock alternativo 'Radiohead', ha explicado que el título elegido, 'Todo el mundo quiere a Bill Evans', es como un "sarcasmo", una especie de "ironía" porque el músico "era como un fantasma" y tenía "una vida un poco sórdida".

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El cineasta ha dicho que en el ambiente de los locales musicales de Nueva York en la década de los 70 del siglo pasado "era muy fácil conseguir heroína".

Bill Evans, quien falleció el 15 de septiembre de 1980, era un perfeccionista del jazz, una disciplina "extremadamente exigente", por lo que "era algo normal" que los intérpretes recurrieran algún tipo de drogas para "relajarse", y "en esos años encontrar heroína en las calles de Nueva York era corriente y estaba tolerado por las autoridades", ha explicado el director.

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Gee ha destacado la labor del actor Anders Danielsen Lie, en el papel de Bill, que como admirador del pianista fallecido aportó un matiz especial a la película.

El director ha recordado que le dio el papel principal a Danielsen Lie inmediatamente al saber que había aprendido a tocar el piano de niño escuchando los discos de Bill Evans. EFE.

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(foto)