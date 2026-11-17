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Barcelona, 17 nov (EFE).- El agente Jorge Mendes llegó este martes a Barcelona en un momento en el que uno de sus representados, el lateral Alejandro Balde, no está gozando de protagonismo en el equipo azulgrana, una situación que ha generado dudas sobre su futuro.

El representante portugués aterrizó este mediodía en la terminal corporativa del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y, según han publicado los periódicos catalanes 'Mundo Deportivo' y 'Sport', ha mantenido una reunión con Balde.

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Hace pocos días, el rotativo italiano 'Corriere dello Sport' señalaba que la Juventus es uno de los equipos que, junto con el París Saint-Germain, el Mónaco y el Milan, se han interesado por la situación del lateral izquierdo del Barcelona de cara a la próxima ventana de fichajes.

En poco menos de un año, Balde, cuyo contrato expira en junio de 2028, ha pasado de ser un titular habitual en las alineaciones del técnico del Barcelona, Hansi Flick, a convertirse en el jugador de campo con ficha del primer equipo menos utilizado en este inicio de curso, con 124 minutos repartidos en cinco partidos.

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Flick, que se ha mostrado públicamente crítico con el rendimiento del lateral barcelonés, no ha descartado que el Barça refuerce la zaga en el mercado de invierno. Para acometer alguna incorporación, el club, que cuenta con poco margen para inscribir jugadores, debería realizar antes alguna venta. EFE