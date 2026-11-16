Yolanda Díaz retira su candidatura a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Madrid, 16 nov (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que retira su candidatura a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). EFE

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