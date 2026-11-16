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Bilbao, 16 nov (EFE).- El jugador del Athletic Club Dani Vivian sufre una lesión "moderada" en el sóleo de la pierna izquierda, por la que causará baja con toda probabilidad en el partido que enfrentará al equipo rojiblanco con el Espanyol el próximo viernes en San Mamés (21.00 horas).

Vivian, descartado el pasado jueves de la convocatoria de la selección vasca para el amistoso frente a Venezuela, se suma así a las bajas seguras de los delanteros Gorka Guruzeta y Maroan Sannadi y a la duda de Aitor Paredes.

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El central vizcaíno ya se perdió el último encuentro antes del parón liguero, la visita a Osasuna, y este lunes por la tarde, en la vuelta del equipo a los entrenamientos, se ejercitó al margen del grupo.

Los problemas físicos de Vivian y Paredes dejan a Yeray y Laporte como únicos centrales del primer equipo plenamente disponibles, además de la opción del defensa del filial Iker Monreal.

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Serrano, que tampoco estuvo en El Sadar; Rincón, baja de última hora en la selección de Euskadi; y Egiluz, en la última fase de recuperación de su grave lesión de rodilla; trabajaron con aparente normalidad a las órdenes de Edin Terzic.

En la sesión participaron también los cuatro futbolistas que jugaron con Euskadi frente a la 'Vinotinto' —Johaneko, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet y Beñat Prados—, mientras que Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams disfrutaron de jornada de descanso después de sus compromisos con España.

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Además, continúan concentrados con sus respectivas selecciones el sub-21 Peio Canales, Alex Padilla, con México, y Álvaro Djaló, con Guinea-Bissau.

El Athletic preparará la visita del Espanyol con tres entrenamientos más, todos ellos programados a las 10.30 horas. Tras la sesión del jueves, Terzic ofrecerá la habitual rueda de prensa previa al encuentro. EFE

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ibn/ism