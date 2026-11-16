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Vivas destaca como un hito la incorporación de Ceuta al Comité Europeo de las Regiones

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Ceuta, 16 nov (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha calificado este lunes como un "hito de especial relevancia" la aprobación definitiva por la Unión Europea de la incorporación de la ciudad autónoma al Comité Europeo de las Regiones.

En un comunicado, Juan Vivas ha expresado su "satisfacción" y, especialmente, su "agradecimiento" a todas las personas que han hecho posible que la ciudad pueda contar "con representación propia y permanente" en este órgano de la Unión Europea.

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Vivas ha reconocido "de manera expresa" el respaldo del presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la "generosidad" de la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, cuyo ofrecimiento ha resultado determinante para culminar esta iniciativa.

La decisión, adoptada este lunes por los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea a propuesta de España, permitirá que Ceuta se incorpore al Comité Europeo de las Regiones y que el presidente de la Ciudad participe como miembro de pleno derecho en el próximo pleno del organismo, que se celebrará en Bruselas los días 2 y 3 de diciembre.

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Vivas ha afirmado que se trata de "un hito de especial relevancia para Ceuta, que ve así atendida una reivindicación histórica: disponer de voz propia en las instituciones comunitarias para trasladar directamente sus singularidades, necesidades y aspiraciones".

Para el presidente ceutí, se trata de una reivindicación que "a raíz de los acontecimientos del pasado 30 de julio y de la situación excepcional que atraviesa la ciudad, adquirió una especial urgencia".

El presidente ha subrayado la contribución de quienes han permitido alcanzar este objetivo y ha agradecido a Núñez Feijóo el "compromiso y el apoyo" manifestados durante su visita a Ceuta, así como a, presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por su "disposición" a impulsar la presencia de las ciudades autónomas en este foro europeo.

De manera especial, Vivas ha destacado el gesto de García-Pelayo, que ofreció ceder el puesto que ocupaba como representante de la FEMP en el Comité para que Ceuta pudiera disponer de una representación directa.

Un gesto que el presidente ya calificó, durante el reciente encuentro mantenido con la alcaldesa en su reciente visita a la ciudad, de muestra de "altura de miras, generosidad, actitud patriótica y sentido de Estado".

El presidente ceutí ha considerado prioritario plantear en este foro figuran el "refuerzo de la protección de las fronteras exteriores, la presencia permanente de Frontex y la necesidad de respuestas europeas específicas ante la presión migratoria, además de medidas de apoyo financiero que contribuyan a impulsar la cohesión y el desarrollo económico y social".

Vivas ha añadido en que este avance "debe servir para reforzar el reconocimiento de la ciudad y de sus ciudadanos y para trasladar un mensaje de unidad y confianza en el futuro". EFE

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