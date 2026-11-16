22/04/2026 La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). El pleno del Congreso debate sobre la gobernabilidad de España con preguntas por parte de los diferentes grupos parlamentarios a los miembros del Consejo de Ministros. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reivindicado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como un "grandísimo activo" del espacio político que representa el Frente Amplio y ha insistido en que ha sido "la mejor ministra de Trabajo de la historia" de España y "de la historia de Europa".

"Pocas ministras en tan poco tiempo han logrado avances en materia laboral tan importantes como Yolanda Díaz", ha ensalzado el responsable de Cultura a preguntas de los medios antes de participar en un acto del Frente Amplio en Santiago de Compostela.

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Tras "felicitarla" por la "valentía" de dar "la pelea" al optar a liderar la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Urtasun ha asegurado que la entidad pierde "a una gran directora general".

Así, preguntado sobre si tendrá un papel más protagonista en lo que resta de campaña, el también número 2 en la candidatura del Frente Amplio al Congreso por Barcelona, ha asegurado que "por supuesto" que Yolanda Díaz es "un activo" y estará ayudándolos para lograr la mayor representación en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

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