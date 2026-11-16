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Urtasun asegura que la fuga de grandes fortunas "no es un argumento" para oponerse al impuesto a las herencias

05/11/2026 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Diego Radamés - Europa Press
05/11/2026 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Diego Radamés - Europa Press
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El ministro de Cultura y candidato de Frente Amplio, Ernest Urtasun, ha rechazado que el miedo a la fuga de grandes fortunas sea "un argumento" contra el impuesto del 100% a las herencias que alcancen y superen los diez millones de euros.

"Esto no es un argumento porque claro entonces ¿qué hacemos? ¿Quitamos todos los impuestos por miedo a que la gente se vaya y no los pague aquí?", ha replicado Urtasun este lunes en una entrevista en 'Más vale tarde' de LaSexta, recogida por Europa Press.

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En este sentido, ha rechazado esta idea asegurando que "hay cosas que no se pueden llevar fuera" porque "muchas de estas herencias son patrimonio inmobiliario que no se puede sacar el país". Y ha añadido que estos tributos deben armonizarse "a escala europea" aunque "se empieza" por la política nacional.

Por ello, ha incidido en que el "problema" en "todo el mundo" es que los "multimillonarios que heredan" no están pagando "lo que deben", lo que está provocando, según el titular de Cultura, que la riqueza se concentre "en una franja muy pequeña".

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Urtasun ha apelado a aprobar este nuevo gravamen, que ha calificado de "imprescindible", para "sostener el Estado del bienestar" y que "no recaiga sobre las rentas del trabajo y la clase trabajadora". Una iniciativa que propone extender con "nuevos impuestos" a las personas que está "concentrando la renta".

"DESAFECCIÓN CIUDADANA" POR LAS PROPUESTAS DEL PSOE

El ministro ha lamentado la "desafección ciudadana" de algunas propuestas del Partido Socialista, como la prestación universal por crianza o el registro horario, porque "han estado bloqueados por el Partido Socialista durante tres años".

"No sé cuántas veces me he tenido que comer un no sobre la prestación universal por crianza por parte del lado socialista del Gobierno", ha aseverado Urtasun, que ha criticado que los socialistas lo expongan ahora "como ariete electoral" y lo ha tildado de "poco serio".

Sin embargo, ha celebrado que el PSOE "esté convencido" de esta medida y le ha instado a "copiarlo en el BOE" y no solo "en su programa electoral", aprovechando los consejos de ministros que quedan hasta las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así, ha advertido que el PSOE solo "no va a lograr reeditar el Gobierno progresista en España" aunque "copie todas las medidas que quiera" del Frente Amplio, por lo que ha llamado al voto a su candidatura para repetir el apoyo que tuvo Sumar en 2023.

"La gente que quiera gobierno progresista y que quiera motor social en el Gobierno, que es el Frente Amplio, solo tiene una papeleta", ha rematado.

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