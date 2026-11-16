Unespa cree que hay que pensar si hay que actualizar indemnizaciones de seguro de viajeros

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Madrid, 16 nov (EFE).- La presidenta de la patronal aseguradora, Unespa, Mirenchu del Valle, ha señalado este lunes que hay que pensar si el baremo y los límites indemnizatorios del seguro obligatorio de viajeros (SOV) no debería modificarse y actualizarse.

Del Valle, durante la apertura del 33 Encuentro del Sector Asegurador de Deloitte, ha mostrado sus condolencias a afectados y familias del último accidente ferroviario por la colisión de dos trenes de alta velocidad a la altura de Urda (Toledo).

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Ha recordado que cada vez que se compra un billete de transporte colectivo se tiene la cobertura del seguro obligatorio de viajeros, que ha recordado que se estableció en 1989 y se revisó en 2014, precisamente para ampliar las coberturas para las víctimas de accidentes ferroviarios.

La presidenta de Unespa ha señalado que habría que pensar si este sistema debería ajustarse a la nueva realidad económica y social del país, en el que hay 5.800 millones de desplazamientos en transporte al año.

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Por otro lado, se ha referido al planteamiento de la Comisión Europea (CE) de crear una Alianza por el Seguro Climático, en la que participen aseguradoras, intermediarios, gestores de riesgos y autoridades para ver cómo se puede cerrar la brecha de protección que hay frente a eventos climáticos.

En su opinión, el sector español tiene que formar parte de esa alianza porque tiene experiencia y un modelo de colaboración público-privado, con aseguradoras privadas y el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

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Además, ha defendido que el procedimiento operativo que se puso en marcha con motivo de la dana de Valencia "tiene que pasar de ser especial a ser estable, permanente" y que se active de manera automática, con una plataforma de comunicación entre aseguradoras y CCS.

También ha dicho que hay que aprender de sistemas más recientes, como el de Portugal o los que se desarrollan en Italia y Grecia, pues incorporan soluciones que pueden ayudar a que el sistema español mejore en respuesta inmediata.

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En materia de movilidad, ha señalado que la automatización de la conducción, como la de los robotaxis, por ejemplo, hace que se mueva la responsabilidad del conductor al fabricante del software o a la infraestructura, pero ello no debe afectar a la protección de la víctima.

También se ha referido al marco jurídico para regular la inteligencia artificial (IA) y la digitalización, y a la existencia de normas exigentes, como DORA, que se suman al reglamento de protección de datos.

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A su juicio, se debe mantener la protección y la seguridad, pero hay que evitar que una normativa demasiado exigente perjudique a la innovación.

Por su parte, el socio responsable de Deloitte de la industria de servicios financieros para España, Juan Pérez de Ayala, ha manifestado que el sector asegurador tendrá que aportar mayor seguridad en el desarrollo y utilización de la tecnología, y ofrecer respuesta a los riesgos climáticos, ciberriesgos y los cuidados que precisa una sociedad cada vez más longeva.

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Pérez de Ayala se ha mostrado optimista porque la experiencia ha demostrado que el sector de seguros ha pasado por épocas muy complicadas y las ha superado. EFE