Un Cajasol Proin ambicioso empieza la campaña copera en Pamplona

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Sevilla, 16 nov (EFE).- El Cajasol Proin visita este martes al Anaitasuna, de Asobal Plata, en una eliminatoria de Copa del Rey aplazada en su día por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), con el propósito de hacer valer la diferencia de categoría entre los dos conjuntos.

No será sencillo ganar en La Catedral, sin embargo, ya que Anaitasuna es segundo de su liga y acredita su excelente momento de forma con una serie abierta de cuatro victorias consecutivas, además de que mantiene fresco el recuerdo de la última jornada de la pasada temporada, cuando batió a los sevillanos, ya ascendidos, en Pamplona.

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Antonio García Robledo, entrenador hispalense muy satisfecho por la buena imagen dada el viernes en el Palau Blaugrana (perdipor 37-28 con el FC Barcelona), recuperará a David Martínez, Alfonso Rodríguez y Rolando Urios, por lo que el central brasileño Tarcisio Freitas, lesionado, será la única ausencia relevante.

Kilian Ramírez, portero del Cajasol Proin, ha mostrado en la víspera de viajar a Navarra su deseo de "llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey", donde su equipo se mide a un rival que "que la pasada temporada disputó la fase de ascenso y que se ha reforzado muy bien, incorporando jugadores de renombre a nivel nacional".

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"Tenemos que seguir con esta línea, dándolo todo, para mantenernos en el buen camino y conseguir el pase a la siguiente ronda", ha señalado el guardameta canario en declaraciones ofrecidas por el club andaluz. EFE

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