Un amplio dispositivo policial desaloja la acampada de la plaza Cataluña en Barcelona

Un amplio dispositivo de Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra empezó sobre la medianoche de este domingo a levantar la acampada en la plaza Cataluña de Barcelona.
Desde última hora de la noche hay un cordón de Mossos al menos una calle antes de los accesos a la plaza. Sobre la 1 de la madrugada de este lunes, los agentes han ido desmantelando las tiendas de campaña.
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Las han ido inspeccionando con linternas en medio de la plaza, donde los acampados no tienen luz disponible desde hace semanas. Los agentes han ido dejando irse a algunos desalojados a medida que avanza el desalojo.
La acampada empezó hace un mes y medio en el centro de la plaza para reivindicar el derecho a la vivienda.
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