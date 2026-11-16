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ELECCIONES GENERALES

Madrid - En el quinto día de campaña electoral el presidente del Gobierno y aspirante a la reelección, Pedro Sánchez, viaja a Albacete, mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apoya a su candidato por Gipuzkoa tras ser agredido y el de Vox, Santiago Abascal, sigue en Canarias en plena crisis migratoria en El Hierro.

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ELECCIONES PSOE (Serie previa)

Madrid - Con la gran mayoría de las encuestas en contra, el presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, trata de protagonizar una campaña en positivo con el objetivo de movilizar el voto progresista y lograr la remontada. Macarena Soto

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(Texto a las 7:00. 696 palabras) (Foto)

ELECCIONES FRENTE AMPLIO (Serie Previa)

Madrid - La coalición de izquierdas heredera de Sumar no solo tiene un nuevo nombre, Frente Amplio, sino que también ha reemplazado a Yolanda Díaz por Ada Colau como cabeza de cartel y no cuenta con la adhesión de Podemos, pero mantiene su objetivo de poder gobernar con el PSOE. Sol Carreras

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(Texto a las 7:05. 707 palabras) (Foto)

ELECCIONES PODEMOS (Serie Previa)

Madrid - Podemos ha optado por ir por libre en la inmensa mayoría de territorios en las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que se juega su supervivencia en el Congreso con Irene Montero como candidata a la Presidencia del Gobierno y en tándem con Gabriel Rufián como principal baza electoral. Sol Carreras

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(Texto a las 7:10. 664 palabras) (Foto)

SALARIO MÍNIMO

Madrid - El Gobierno aprueba la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3 por ciento para 2027, hasta los 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas, así como la deducción fiscal para que la nueva cuantía quede exenta de IRPF.

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HUELGA FERROCARRIL

Madrid - Los sindicatos convocan este martes una huelga en Adif, Renfe y los operadores privados Iryo y Ouigo para exigir mayor seguridad en la red ferroviaria española, veinte días después del accidente de Urda (Toledo) y a la espera de que el Gobierno implante las medidas acordadas en febrero tras el siniestro de Adamuz (Córdoba).

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INMIGRACIÓN CANARIAS

Madrid - La Comisión Interministerial de Inmigración, a la que asiste el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, evalua el repunte migratorio en El Hierro, con más de 3.000 llegadas irregulares el pasado fin de semana, para adoptar medidas adicionales de apoyo al archipiélago.

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ACOSO ESCOLAR

Pozuelo de Alarcón (Madrid) - La entrada del móvil en secundaria y el acceso a las redes sociales ha amplificado el acoso escolar en el entorno digital y, aunque los últimos datos sobre bullying y ciberacoso han mejorado, el impacto en la salud mental sigue siendo grave, según el II Estudio sobre este maltrato de la Fundación ColaCao y la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023619201, 8023442742)

LORENZO SILVA (Entrevista)

Salamanca - El escritor Lorenzo Silva analiza en una entrevista con EFE los entresijos de su nueva novela 'Erguido hacia las estrellas', que presenta en Salamanca, la ciudad que casi se encarna en personaje junto a Francisco de Vitoria, uno de los padres del derecho internacional por su contribución a la Escuela de Salamanca. Cristina Casado

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PINTURAS SIJENA

Barcelona - Un grupo de técnicos del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), junto a especialistas en restauración designados por el Gobierno de Aragón, inician este martes los trabajos para el traslado al monasterio oscense de Sijena de las denominadas pinturas profanas, que fueron depositadas en el centro en 1960.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MUSEO REINA SOFÍA

Madrid - El Museo Reina Sofía presenta la exposición temporal, 'La Menesunda según Marta Minujín', la primera obra totalmente inmersiva del siglo XX, cruce radical entre arte, cultura popular y medio de comunicación de masas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

TEATRO ESTRENO

Madrid - Javier Bardem presenta su primera incursión en el teatro con '¡Chéjov, Chéjov!, un acto en el que estará presente el director Juan Carlos Corazza y los actores Alicia Borrachero, Rafa Castejón, Ben Temple y Manuela Velasco.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO

Madrid - El 5 de diciembre de 2023 la desarrolladora de videojuegos Rockstar Games publicó el primer trailer de ‘GTA VI’, en 24 horas batió varios récords Guinness y ya acumula más de 300 millones de visualizaciones antes de su salida al mercado el próximo jueves, por lo que su lanzamiento se ha convertido en un fenómeno mundial.

(Texto a las 9:30. 1039 palabras) (Foto) (Vídeo)

- GTA VI’ reabre el debate sobre la violencia: “Conviene estar atentos pero no alarmarse”, dicen los expertos

(Texto a las 9:31. 975 palabras)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Palacio de La Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

11:30h.- Madrid.- AUTONOMÍAS CEUTA.- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, recibe el premio Inconformistas de 'OKdiario'. C/Pradillo, 60. (Texto)

12:00h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene en un acto con actuaciones musicales en reconocimiento y reparación a las víctimas del golpe militar de 1936 y las posteriores guerra y dictadura. Auditorio Nacional de Música. C/ Príncipe de Vergara, 146. (Texto)

ELECCIONES CAMPAÑA

09:00h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, participa en un desayuno informativo organizado por Barcelona Tribuna con el título 'Por una Esquerra centrada en los problemas, no en la pureza'. Hotel Melià Sarrià. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Madrid.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, participa en un desayuno informativo organizado por Europa Press. Hotel Intercontinental. Paseo de la Castellana, 49. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- ELECCIONES JUNTS.- La cabeza de lista de Junts al Congreso por Barcelona, Miriam Nogueras, participa en el ciclo de ruedas de prensa con los candidatos catalanes que organiza EFE con motivo de las elecciones generales. EFE (C/ Bolivia, 56). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:00h (12h hora insular).- Arrecife (Lanzarote).- ELECCIONES VOX.- El candidato de Vox a presidente del Gobierno, Santiago Abascal, ofrece declaraciones durante su visita a Lanzarote. Parque José Ramírez Cerdá. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

14:00h.- Bilbao.- ELECCIONES PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un acto electoral junto a los principales responsables del partido en el País Vasco. Palacio Euskalduna. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:50h.- Palma.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO .- El ministro de Consumo y portavoz de campaña del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, expone las propuestas de la coalición en materia de vivienda acompañado de la número uno de la candidatura balear, Carme Gomila. Parque George Sand. (Texto) (Foto)

18:30h.- Albacete.- ELECCIONES PSOE.- El secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, participa en un mitin en Albacete. Pabellón polideportivo de la Feria. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Logroño.- ELECCIONES PP.- El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza un acto electoral en Logroño, acompañado por la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. Riojaforum. C/San Millán, 23. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

19:00h.- Vioño de Piélagos (Cantabria).- ELECCIONES PP.- El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy participa en un acto electoral junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. (A las 17:00 horas Rajoy visita el futuro centro logístico de La Pasiega y la sidrería Somarroza). Teatro Vimenor. (Texto) (Foto)

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ELECCIONES VOX.- El candidato de Vox a presidente del Gobierno, Santiago Abascal, participa en un acto de campaña con los aspirantes al Congreso y al Senado por la provincia de Las Palmas. Fuente Luminosa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:00h.- Tàrrega (Lleida).- ELECCIONES JUNTS.- Junts per Catalunya celebra un mitin de campaña en Tàrrega (Lleida) con la cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Miriam Nogueras. Pl. Nacions sense estat.

20:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- ELECCIONES CC-PRIMERO CANARIAS.- La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, mantiene un encuentro con vecinos y vecinas del suroeste de la capital tinerfeña. Asociación de Vecinos 12 de octubre en La Gallega. (Texto)

ECONOMÍA

Madrid.- SALARIO MÍNIMO.- El Consejo de Ministros aprueba la subida del SMI. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

00:00h.- Madrid.- HUELGA FERROVIARIA.- La representación sindical ferroviaria convoca una huelga en Adif, Renfe y los operadores privados Iryo y Ouigo para exigir una mayor seguridad en la red ferroviaria española con concentraciones a las 12:00 en diversas ciudades.

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- El INE publica la estadística de transmisión de derechos de la propiedad (compraventa de viviendas). (Texto) (Infografía)

09:30h.- Madrid.- AGENCIAS VIAJES.- La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) celebra su primer Congreso Nacional, que contará con la presencia de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez. Hotel Meliá Castilla. C/Poeta Joan Maragall, 43.

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA COMERCIO.- El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa publica la balanza comercial hasta el mes de septiembre de 2026. (Texto)

10:00h.- Madrid.- DURO FELGUERA.- Se reanuda en la Audiencia Nacional el juicio a la excúpula de Duro Felguera por una supuesta trama de sobornos a funcionarios de Venezuela. Audiencia Nacional, c/ García Gutiérrez s/n.

11:00h.- Madrid.- ENCUENTRO EMPRESAS.- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, inaugura el I Diálogo Empresarial España-Francia, un encuentro que reunirá a representantes institucionales y empresariales de ambos países. Sede CEOE.

17:30h.- Vigo (Pontevedra).- SINDICATOS UGT.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, atiende a los medios de comunicación (17:15h.) y participa en una concentración frente a la sede del sindicato en Vigo. Sede UGT. (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Logroño.- SUCESOS DROGA.- Responsables de la Policía Nacional informan del resultado de la operación 'Goliat', que ha llevado a la detención de nueve personas por tráfico de drogas. Delegación del Gobierno. (Texto) (Foto) (Vídeo) Audio)

10:00h.- Madrid.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- El Tribunal Constitucional celebra un pleno en el que abordará, entre otros asuntos, si mantiene la suspensión de la ley de la Comunidad de Madrid que amplía el ejercicio de la acción popular o si admite a trámite el recurso del ex número dos de la Policía Eugenio Pino contra su condena a un año de prisión por el caso del 'pendrive' de los Pujol. (Texto)

10:00h.- Madrid.- CASO KOLDO.- El juez que investiga el conocido como caso Koldo ha citado a declarar como investigado al ex alto cargo de Adif Ignacio Zaldívar, a quien la Fiscalía ha pedido procesar por su presunta responsabilidad en la supuesta contratación irregular de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, en Ineco. C/García Gutiérrez s/n. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO ASESINATO.- Comienza el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid a un hombre que, presuntamente, atropelló a otro de manera deliberada tras una discusión y para quien la Fiscalía pide 52 años de prisión. Audiencia Provincial. (Texto)

12:15h.- Madrid.- FUERZAS ARMADAS.- El rey preside la celebración del Día del Veterano. Palacio Real. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

08:30h.- Madrid.- INMIGRACIÓN CANARIAS.- Comisión Interministerial de Inmigración para evaluar el repunte migratorio en El Hierro y adoptar medidas adicionales para el archipiélago. Complejo de La Moncloa. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios a las 11:00h. en la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid. C/Fernanflor, 8). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:00h.- Murcia.- GESTIÓN AGUA.- Más de 200 profesionales del sector hídrico debaten en un congreso internacional durante dos días en Murcia sobre los retos de Europa para mejorar su resiliencia hídrica. Hotel Nelva.

09:30h.- Madrid.- ENCUENTRO SACERDOTES.- El obispo referente de la Conferencia Episcopal para el Sínodo, Francisco Conesa, y el presidente de la Comisión para el Clero y Seminarios, Jesús Pulido, presentan a los medios el Encuentro Nacional de Sacerdotes que tendrá lugar el 30 de noviembre. C/ Añastro, 1. (Texto)

10:00h.- Madrid.- SALUD OBESIDAD.- Las sociedades científicas de referencia en el abordaje de la obesidad (SEEDO y SEEN), junto con la Asociación Nacional de Personas que viven con Obesidad (ANPO), presentan un documento base para una Estrategia Nacional para el Abordaje de la Obesidad con sus demandas al próximo gobierno. Gran Vía, 30.

10:00h.- Madrid.- DÍA ESTUDIANTE.- La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) presenta con motivo del Día Internacional del Estudiante las propuestas educativas de cara a las elecciones generales. C/ Montera, 24.

10:00h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Save the Children actualiza el creciente coste de la crianza y presenta sus propuestas sobre infancia de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Avda. de la Albufera, 153. (Texto)

10:30h.- Madrid.- SALUD VASCULAR.- La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC), presentan los resultados del estudio realizado para el proyecto conjunto '+50 Detectar a tiempo: percepción del riesgo cardiovascular'. C/ Villanueva, 20.

10:30h.- Madrid.- EDUCACIÓN PANTALLAS.- La organización Empantallados presenta la docuserie 'Territorio pantallas' con una mesa de reflexión con expertos sobre los retos en la Educación en un mundo lleno de pantallas. C/ San Bernardo, 101. (Texto)

10:30h.- Madrid.- SALUD DERMATITIS.- La Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica (AADA) reúne a destacados expertos para profundizar en el impacto que produce esta enfermedad. ICOMEM. C/ Santa Isabel, 51.

10:45h.- Pozuelo de Alarcón (Madrid).- ACOSO ESCOLAR.- Fundación ColaCao y la Universidad Complutense de Madrid presentan el 'II Estudio sobre el acoso escolar y el ciberacoso en España en la infancia y la adolescencia'. Facultad de Psicología UCM. Campus de Somosaguas. Ctra. de Húmera, s/n. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

08:15h.- Barcelona.- PINTURAS SIJENA.- Comienzan los trabajos para el traslado al monasterio oscense de Sijena de las denominadas pinturas profanas, depositadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) desde 1960. Palau de Montjuïc. (El director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, atiende a los medios). (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

10:45h.- Madrid.- COLECCIONES REALES.- La National Gallery de Londres se incorpora al programa 'Obra invitada' de la Galería de las Colecciones Reales con el préstamo de 'Felipe IV en castaño y plata', de Diego Velázquez. Galería de las Colecciones Reales. C/ Bailén, s/n. (Texto)

11:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El actor Carlos Hipólito presenta junto al director Ernesto Caballero la obra 'Largo viaje hacia la noche', de Eugene O'Neill. Abadía. C/ Fernández de los Ríos, 44. (Texto)

11:00h.- Madrid.- MUSEO REINA SOFÍA.- El Museo Reina Sofía presenta 'La Menesunda según Marta Minujín'. Museo Reina Sofía. (Texto)

11:00h.- Málaga.- ESPECTÁCULOS DANZA.- Pase gráfico y presentación del espectáculo 'El Gran Gatsby - The show', con la presencia de su coreógrafo y director, Enrique Gasa Valga, y de la compañía. Teatro del Soho

11:00h.- Barcelona.- CAIXAFORUM HISTORIA.- El museo CaixaForum Barcelona presenta la exposición 'Soy Assurbanipal, rey del mundo, rey de Asiria', una muestra de 158 objetos de la colección del British Museum que recorre la vida y el legado del último gran soberano del imperio asirio. CaixaForum Barcelona (Ferrer y Guardia, 6-8) (Texto)

11:00h.- Málaga.- ESPECTÁCULOS DANZA.- Pase gráfico y presentación del espectáculo 'El Gran Gatsby - The show', con la presencia de su coreógrafo y director, Enrique Gasa Valga, y de la compañía. Teatro del Soho

12:00h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- El Instituto Cervantes recibe en la Caja de las Letras el legado de Lola Herrera en un acto en el que participará la actriz vallisoletana junto al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. C/ Barquillo, 4. (Texto)

15:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Javier Bardem presenta su primera incursión en el teatro con '¡Chéjov, Chéjov!. Espacio Zafra Teatro. Paseo del Marqués de Zafra, 35. (Texto)

19:00h.- Cádiz.- SARA BARAS.- La bailaora Sara Baras es investida como Doctora Honoris Causa por la Universidad de Cádiz. Facultad de Filosofía y Letras. (Texto) (Foto)

19:30h.- Sevilla.- SIEMPRE ASÍ.- Presentación del libro "Siempre así, a su manera" Fundación Cajasol. C/Chicarreros, 1

19:30h.- Palma.- EXPOSICIÓN PALMA.- Inauguración de la exposición 'Gaudí en la catedral de Palma', de Aitor Ortiz. Es Baluard

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