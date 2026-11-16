Sindicatos policiales piden refuerzos a Interior ante la crisis migratoria de El Hierro

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Madrid, 16 nov (EFE).- El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Justicia Policial (Jupol) han exigido este lunes a la Dirección General de la Policía y al Ministerio del Interior refuerzos urgentes ante la falta de medios humanos y materiales que sufre actualmente el cuerpo en El Hierro tras el aumento del flujo migratorio.

En un comunicado Jupol ha denunciado la situación de los agentes que "están afrontando esta situación de absoluta saturación sin los apoyos necesarios, encontrándose totalmente abandonados".

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Mientras, el SUP ha criticado la falta de garantías para la Policía Nacional ante el aumento de llegadas de personas migrantes a Canarias y ha exigido al ministerio "refuerzos policiales inmediatos, un mayor control fronterizo y garantías en la identificación y sus posibles regularizaciones futuras".

Además, recuerda que llevan reclamando desde 2020 esas medidas, es decir, un mayor número de efectivos, más medios y medidas de prevención de riesgos laborales en el archipiélago canario.

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Tanto el SUP como Jupol han recordado que es imprescindible garantizar el control fronterizo y que se cumplan todos los procedimientos legales. EFE