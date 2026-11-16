Serie previa con motivo de la final de la Copa Suramericana de fútbol

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Redacción deportes, 16 nov (EFE).- Con motivo de la final de la Copa Suramericana de fútbol, que disputarán Atlético Mineiro y Boca Juniors el próximo sábado en el estadio Metropolitano de la ciudad colombiana de Barranquilla, la Agencia EFE enviará a partir de este martes una serie previa con las siguientes informaciones:

- Martes, 17 de noviembre

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¿Quién es quién en Atlético Mineiro?

São Paulo (EFE) .- Atlético Mineiro se enfrenta este sábado a Boca Juniors en el estadio Metropolitano de Barranquilla en busca de su primer título de la Copa Sudamericana con un grupo competitivo y polivalente que busca olvidar las últimas dos finales continentales perdidas, Copa Libertadores 2024 y Sudamericana 2025. Por Adrián Masa Vega

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¿Quién es quién en Boca Juniors?

Buenos Aires.- Boca Juniors ha montado un equipo sólido alrededor de su capitán, Leandro Paredes, y encontró variantes en el banquillo para superar lesiones en puestos importantes, por lo que buscará ante el Atlético Mineiro la obtención de la Copa Sudamericana, que sería su primer título internacional en 19 años. Por Sebastián Rodríguez Mora

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Domínguez, el técnico que quiere ayudar a Mineiro a saldar una deuda

Río de Janeiro .- El entrenador Eduardo Domínguez espera que Atlético Mineiro se torne campeón de la Copa Sudamericana el próximo sábado, cuando enfrente en Barranquilla a Boca Juniors, y salde la deuda continental que el club brasileño dejó pendiente el año pasado. Por María Angélica Troncoso

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Arruabarrena, un referente en busca del triplete de la Sudamericana para Boca

Buenos Aires .- Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca Juniors, es un referente surgido de la cantera y que, en su segunda etapa en el club argentino, lidera la misión de ganar su primer título internacional en 19 años y obtener el triplete de la Copa Sudamericana tras las conquistas de 2004 y 2005. Por Sebastián Rodríguez Mora

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- Miércoles, 18 noviembre

Los cinco países que aportan talento a Atlético Mineiro

Río de Janeiro .- Atlético Mineiro, que disputará el título de la Copa Sudamericana con Boca Juniors el sábado en Barranquilla, es uno de los equipos brasileños con mayor número de extranjeros, nueve de cinco países, entre los que destacan en el once titular dos jugadores ecuatorianos y dos colombianos. Por Carlos Moreno

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Los cinco países que aportan talento a Boca Juniors

Buenos Aires.- Boca Juniors llega a la final de la Copa Sudamericana apoyado en el talento de sus argentinos y el aporte invaluable de nueve jugadores provenientes de Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay y Ecuador.

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Claves de la 25 edición de la Copa Sudamericana

Redacción Deportes.- Atlético Mineiro vuelve por segundo año consecutivo a una final de la Copa Sudamericana, que espera no sea esquiva de nuevo, mientras que Boca Juniors apunta este año al triplete en un torneo que cumple su 25 edición y que otorgará 10 millones dólares al campeón.

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- Jueves,19 de noviembre

Barranquilla espera fútbol, espectáculo y más de 240 millones de dólares

Barranquilla (Colombia).- Barranquilla espera que la final de la Copa Sudamericana genere un impacto económico de 840.000 millones de pesos (unos 241 millones de dólares) y ponga en el mapa esta ciudad del Caribe colombiano, que incluso renovó su estadio para recibir el encuentro. Por Jorge Gil Ángel

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La edición 25 de la Copa Sudamericana, la más millonaria

Barranquilla (Colombia).- El campeón de la Copa Sudamericana, que se definirá el próximo sábado entre el Atlético Mineiro y Boca Juniors en Barranquilla, recibirá al menos 10 millones de dólares por ganar el partido, que se suman a una millonaria bolsa que ambos equipos han ido acumulando a lo largo del torneo. Por Jorge Gil Ángel

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EFE