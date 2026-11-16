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Madrid, 16 nov (EFE).- La candidatura de Senado de Progreso ha llamado a las fuerzas de izquierda a no diluir la unidad para "la remontada" el 29N y ha apuntado a recuperar la Cámara Alta frente al "filibusterismo" y uso partidista que ha hecho el PP de la institución con su mayoría durante las últimas legislaturas.

Senado de progreso, formada por el PSOE y el Frente Amplio, se presenta a las elecciones del 29 de noviembre en 46 circunscripciones con el objetivo de "frenar el avance de la extrema derecha" y que el Senado deje de ser una Cámara que "marque el ritmo político" desde esa orientación política.

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En un acto organizado en Madrid por la plataforma Cultura para el progreso para apoyar esas listas y en el que han participado candidatos y representantes del mundo de la cultura, el cantante Miguel Ríos ha llamado a los ciudadanos a unirse "a la remontada" de cara a los comicios.

A través de un vídeo ha expresado su apoyo a las candidaturas conjuntas de la izquierda y ha advertido que el 29N España se juega "una forma de vida" que puede implicar, como le ocurrió a él mismo durante el franquismo, censura previa.

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En el acto, el cabeza de la lista de Senado de Progreso por Madrid, el socialista Antonio Hernando ha ensalzado que la izquierda sea capaz de impulsar, por "primera vez tras 50 años", una lista única en unas elecciones y ha denominado la candidatura como un "acuerdo histórico en un momento histórico" contra "un autentico tsunami reaccionario".

La expresidenta de La Rioja y candidata socialista al por esa comunidad, Concha Andreu, ha advertido de que el individualismo en la izquierda "no lleva a sociedades fuertes" y ha llamado a la unión para recuperar el valor de la Cámara Alta frente a un PP que la ha convertido en "la sede de Génova" y que menosprecia las instituciones cuando no le pertenecen.

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Para Enrique del Olmo, exdirigente socialista madrileño y promotor de Senado de Progreso, la Cámara Alta haya sido "una pieza institucional del filibusterismo político" con la mayoría del PP y una candidatura unitaria de izquierdas puede ser una "grandísima lanza de los progresistas y demócratas". EFE