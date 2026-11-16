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Madrid, 16 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la subida del sueldo de los funcionarios para el próximo año.

Sánchez ha hecho este anuncio en una entrevista en Telecinco en la que ha recordado también que, en su reunión de este martes, el Gobierno va a aprobar la subida del salario mínimo interprofesional, tal como había adelantado esta jornada la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EFE

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