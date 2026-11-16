Madrid, 16 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la subida del sueldo de los funcionarios para el próximo año.
Sánchez ha hecho este anuncio en una entrevista en Telecinco en la que ha recordado también que, en su reunión de este martes, el Gobierno va a aprobar la subida del salario mínimo interprofesional, tal como había adelantado esta jornada la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EFE
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Pedro Sánchez anuncia que el Consejo de Ministros aprobará este martes la subida salarial a los funcionarios del 11% hasta 2028
En una entrevista en Telecinco, el presidente del Gobierno también ha confirmado la subida del salario mínimo para 2027
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