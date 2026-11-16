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Mollet del Vallès (Barcelona), 16 nov (EFE).- El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha retado este lunes al candidato del PSC y ministro de Industria, Jordi Hereu, a un cara a cara, a la vez que ha reprochado al PSOE sus casos de corrupción: "Cuando las izquierdas roban, nuestra gente llora y se queda en casa".

En un acto en Mollet del Vallès (Barcelona), ubicado en el bastión metropolitano del PSC, Rufián ha elevado el tono contra los socialistas, argumentando que la mayoría de los avances del Gobierno de Pedro Sánchez han sido por la presión de las formaciones de izquierdas y soberanistas.

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La gran afluencia de público -unas 1.200 personas, según el partido- ha hecho que el espacio del Mercat Vell quedara pequeño para acoger el mitin, con varios cientos de personas esperando fuera. ERC ha instalado altavoces para poder seguirlo desde la plaza y tras terminar el primer acto ha celebrado otro.

"Esto va del PSC o de nosotros", ha afirmado Rufián, que ha recordado los casos de corrupción sentenciados o en investigación que afectan a los dos últimos secretarios de organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán: "No es porque sean presos políticos, es porque han metido la mano".

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"Si estas elecciones van de PSC o ERC, pido un cara a cara con Hereu porque el pueblo de Cataluña se lo merece, para saber exactamente cómo lo harán para defendernos. Porque nosotros hemos demostrado sobradamente que lo haremos", ha enfatizado.

Rufián ha sostenido que si ERC "no aprieta" al PSC y al PSOE "nadie más lo hará".

El candidato de ERC ha enfatizado que la vivienda es el principal problema de Cataluña y de España y que a pesar de la subida del SMI o de la mejora de los datos macroeconómicos: "¿De qué sirve si la gente vive en zulos?"

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"Yo soy muy radical con esto, porque he estado a muy poco de que me echasen de mi casa. Yo prohibiría la especulación y la acumulación. Hay que intervenir el mercado de la vivienda. Las casas son para vivir. Si te quieres hacer rico, te compras otra cosa", ha remarcado.

Ante un público que ha reconocido que no era unánimemente independentista, Rufián ha defendido el pacto con Podemos: "Cataluña es diversa, si nos creemos que somos la izquierda nacional de este país, hemos de representar a todo el mundo en su diversidad, porque no hay una forma correcta de ser catalán. Si defendéis valores como la democracia, la justicia social, la libertad y el antifascismo, sois de los nuestros". EFE

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(foto)