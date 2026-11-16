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Arenys de Mar (Barcelona), 16 nov (EFE).- La candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, ha rechazado este lunes "lecciones de catalanidad" por parte del candidato de ERC, Gabriel Rufián, a quien ha lanzado un mensaje tras sus críticas a Junts: "Pedir perdón por ser catalán no es ser inclusivo".

Nogueras ha abierto un mitin en Arenys de Mar (Barcelona), en el Maresme (Barcelona), dando las gracias a su madre, sentada en la primera fila, que es de origen andaluz y vive en esta comarca.

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"La madre que me dio esta sonrisa que algunos consideran de anuncio", ha deslizado, en alusión a un comentario de Rufián sobre el cartel electoral de Junts.

Nogueras ha relatado que la familia de su madre es de Dos Hermanas (Sevilla): "Lo explico porque hay quien parece que quiere dar lecciones de catalanidad en función de dónde han nacido sus padres o sus abuelos".

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Ante ello, ha sostenido que catalán es "quien quiere, quien respeta, quien echa raíces, quien cuida, quien protege, quien trabaja y quien defiende Cataluña".

"Quien defiende Cataluña, quien defiende nuestra historia, quien defiende a nuestra gente y quien defiende nuestra lengua", ha afirmado Nogueras, que ha vuelto a apelar a los votantes de ERC que "no entienden" la alianza de los republicanos con Podemos para estas elecciones. EFE

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