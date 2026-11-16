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Moncho Fernández, sobre McClung y Jassel Pérez: "No queremos forzar y dar un paso atrás"

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Girona, 16 nov (EFE).- El entrenador del FIATC Girona, Moncho Fernández, no ha aclarado si el base Mac McClung y el alero dominicano Jassel Pérez, ausentes por lesión en el último partido contra el Unicaja, estarán disponibles para el encuentro de este martes en la Copa FIBA Europa contra el Coretec Ostende belga.

"Son lesiones muy relacionadas con el dolor y con las sensaciones y no queremos forzar y dar un paso atrás. Si están bien jugarán y si no esperaremos a que recuperen su mejor estado de forma", señaló el preparador gallego.

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En la rueda de prensa previa al partido, Fernández admitió que el conjunto catalán llegará "un poco cansado" a la cita, después de "una semana muy demandante desde el punto de vista físico y mental por los viajes y los partidos en Bucarest y Málaga".

"Ahora mismo el objetivo es cargar pilas", reconoció el preparador gallego, que también aseguró que su equipo, invicto en Fontajau tras siete partidos entre las dos competiciones, quiere seguir "muy fuerte" en casa.

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Fernández avisó de que el Ostende es el equipo que tira más triples por partido en la competición y que el Girona deberá tener "mucho cuidado" con su lanzamiento exterior.

"La clave estará en controlar su transición ofensiva y la pelea por el rebote, porque es un equipo muy rápido y físico. Tendremos que ser capaces de leer su defensa, porque es uno de los equipos que defienden mejor del grupo", anticipó.

El entrenador del Girona dijo que si su equipo, líder en solitario (5-1), cumple en la parcela defensiva tendrá "muchas más oportunidades" de desarrollar su juego y de ganar el partido. EFE

asm/xsf/ism

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