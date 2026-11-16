Mérida sustituirá a Davidovich en el equipo español de la Davis

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Madrid, 16 nov (EFE). El tenista Daniel Mérida sustituirá a Alejandro Davidovich, "con problemas físicos", en el equipo español que disputará la Final 8 de Copa Davis que se disputará en Bolonia (Italia) del 24 al 29 de noviembre.

Según la Federación Española, Alejandro Davidovich ha explicado en un comunicado en las redes sociales la causa de su baja: “Después de valorarlo mucho junto a mi equipo y de intentarlo hasta el último momento, lamentablemente tengo que anunciar que no podré estar en la Copa Davis. Como muchos sabéis, esta temporada no ha sido fácil a nivel físico y las lesiones me han obligado a parar en varios momentos. Mi cuerpo todavía necesita más tiempo antes de volver a competir.". EFE

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